新元基准利率上涨 中小企借贷成本今年来估计增10％

受访企业表示，除了利率上涨，企业还要应对原材料和产品起价、经商成本上扬，又难以转嫁给客户，以致利润受到挤压。

今年来新元基准利率上涨超过一个百分点，中小企业的融资利率相应攀升，借贷成本估计增加10％。

受访企业表示，除了利率上涨，企业还要应对原材料和产品起价、经商成本上扬，又难以转嫁给客户，以致利润受到挤压。

中小企业融资平台Validus联合创办人兼总裁戈埃尔（Nikhilesh Goel）接受《联合早报》访问时指出，随着市场利率攀升，企业贷款的利率相应上扬。中小企业的非抵押贷款利率在10％至12％的水平，利率增加一个百分点，意味借贷成本上升10％至11％。

本地的基准利率三个月新元隔夜利率（Singapore Overnight Rate Average，简称SORA）今年来攀升了近1.1个百分点，达到1.3112％。

戈埃尔预料，利率上扬对企业融资成本的影响，大约会延迟四个季度显现出来。从今年第一季加息算起，中小企业可能到第四季或明年初会明显感受到借贷成本上扬的冲击。

数码融资平台Funding Societies联合创办人兼集团首席执行员张凯文说，随着利率攀升，一些大型投资者要求更高的收益率。

和银行不同，这些融资平台为寻求回报率的投资者和需要融资的中小企业牵线，让投资者借钱给中小企业，如发票融资或短期营运资金，有些平台会动用自身资金为中小企业提供融资。银行则主要提供抵押贷款。

大华银行集团商业银行服务主管连文辉受访时说，尽管过去几个月通货膨胀率高，利率上升，但中小企业贷款需求相当稳定。“中小企业最关心的仍然是原材料的高成本，特别是商品价格，以及其他经营费用，如员工成本、租金和水电费。”

银行贷款和三个月SORA挂钩，企业贷款利率随SORA一起上升。

连文辉观察到，中小企业通过对冲来应对，与去年同期相比，今年1月至7月的利率对冲需求大幅上升。利率对冲通常是通过利率掉期来进行，即借款方和银行交换利息支付。

通过这种方式，企业可以把浮动利率贷款转换成为合成（synthetic）固定利率贷款，让利息成本更稳定。

贸易融资利率与疫情前水平相近

代理和营销全球电子消费和生活休闲品牌的本地公司JuntoSTARC董事经理陈治廷受访时透露，和疫情期间相比，发票融资的月利率约上涨0.2至0.5个百分点，达到1.5％至1.6％；贸易融资年利率攀高1到2个百分点，达6％。不过他指出，这和疫情前水平相近。

他说，利率上涨的影响使经商成本上涨约2％至3％，同时因原材料和零部件短缺，供应商价格大约每半年上涨一次。整体商业成本增加5％，公司目前吸收了所有成本的上涨。

来自海事领域的一家中小企业表示，利率上涨对公司带来很大挑战，营收保持稳定，但包括利息在内的营运成本影响了利润，公司也无法把这些成本转嫁给客户，因为客户往往是大企业。

受访金融业者：中小企贷款需求继续增长

受访金融业者都表示，本地中小企业贷款需求继续增长，质量保持稳定。

戈埃尔说：“每当市场出现冲击时，中小企业的融资需求就会增加，因为大型客户拉长付款周期，中小企业对营运资金的需求会上升。”

平台今年上半年本地贷款额增长33％，整个区域的贷款额攀升50％。

戈埃尔说，不良贷款和违约率目前还没攀升。他预计，直接面向消费者的企业可能面对更多压力，大企业供应链上的中小企业，利润率或被挤压，但相对而言不太会倒闭。

Validus的不良贷款率从2020年底的1.99％跌至今年6月底的0.98％，2020年底的这些不良贷款，其中74％显著收回还款。戈埃尔表示，公司近来评估中小企业、尤其是直面消费者行业的企业时更加谨慎。

他说，只看去年审计后的财务报告或过去六个月的财报不足够，公司更全面评估，包括通过银行户头账单和个人或公司的信贷中心报告来进行数据分析和评分。

Funding Societies今年来在五个区域市场提供的融资增长85％。张凯文表示，融资的违约率保持在2％以下，新加坡的不良贷款率约为1.5％。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟日前在业绩发布会上针对中小企业融资表示，随着利率上涨，融资利率也会攀升，但经济复苏的影响更大，经济增长推动了中小企业的业务。此外，中小企业所在的行业和经商模式是业务发展的关键。据她观察，中小企业贷款的资产质量并没恶化的迹象。