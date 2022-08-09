Mitbana与印尼公司合作 将在大雅加达开发综合城

盛裕控股集团（Surbana Jurong）与日本三菱商事（Mitsubishi Corporation）的合资公司Mitbana，与印度尼西亚伙伴成立合资公司，准备在大雅加达地区以乡镇和公共交通导向发展模式（TOD）开发的综合城。

项目占地面积约51公顷，新项目分两大板块：有40公顷土地将开发成由封闭式集群住宅、零售和餐饮网点，以及一个居民俱乐部组成的乡镇，其中，第一阶段占地3.3公顷，包括218个有地住宅，预计今年第四季开始发售。

另外11公顷采用“以公共交通为导向的开发模式”，以公寓、零售和商业空间为特色，并与公交换乘站和未来捷运站相结合。

Mitbana持有新合资公司70％股权，另外30％由印尼伙伴PT Intiland Development的子公司PT Sinar Puspapersada持有。

Mitbana将为这个新项目的总体规划、城市设计和基础设施建设提供技术咨询。Intiland则监督土地准备、基础设施开发和当地利益相关者的参与，并管理项目的建设。

文告指出，这个项目地理位置优越，交通设施完善，往返雅加达和唐格朗都非常便利，并可直达雅加达苏迪曼中央商务区。

Mitbana成立于2019年3月，主要在亚细安和南亚市场从事城镇发展项目，包括印尼、越南、菲律宾、印度、斯里兰卡和孟加拉。