当物价越来越高时 如何精明理财抗通胀？

慎理财●抗通胀系列

我国的通货膨胀率已飙升至10多年来的最高水平，而且物价预计在短期内不会下降。

市场调查机构Milieu Insight在国庆群众大会后对600人展开调查，发现生活费上涨是受访者最关注的课题。

今年7月，不包括私人陆路交通和住宿费用的核心通胀率达到4.8%，是近14年以来的最高水平。新加坡金融管理局预测，核心通胀率将在今年第三季达到顶峰后，在年底趋缓。

全球通胀不可避免，我们应如何应对？

李显龙总理在8月21日的国庆群众大会上，提出了一个国家集体方案。

“我们能够做的是，提高我们的生产力和竞争力。我们的员工便可以赚更多钱，而不只是应对食品、燃料和其他进口商品的价格上涨。”

那么，在个人层面上，你又能做些什么呢？星展集团8月初发布的一份大规模调查报告显示，银行客户的投资和财务规划令人堪忧。这项调查根据120万名在星展银行开设薪水户头的客户匿名数据，分析高通胀对消费者财务状况的影响。

调查报告反映了以下情况：

■开销比收入高

与去年同期相比，人们目前的每月开销更高。今年5月的开销增加22.2%，比平均月入（存入户头的薪水）增幅的11.1%高出一倍。

■入不敷出现隐忧

月入低于2500元的家庭和年龄介于58岁至76岁的婴儿潮一代，最易受到通胀的冲击。由于月入增长缓慢，他们每月几乎把全部薪水花光。

面对通胀高、开销大和加薪少的挑战，你应如何理财，改善财务状况？让财务专家教你三大妙招。

①妥善规划 减少消费

星展银行理财规划与个人投资执行董事黄韵霓说：“消费者应谨慎花钱，留意每月开销，尤其当必需品的价格上涨给生活带来较大压力时，更应该这么做。”

星展集团的调查发现，虽然各个年龄层国人的每月开销都增加了，千禧世代（26岁至41岁）比其他年龄层国人的花费更多。千禧世代的开销增加27.6%，婴儿潮一代和X世代的开销则分别增加17%及20.5%。

因此，千禧世代更应该听取专家的建议，做好财务规划。

过去一年，消费者在以下几方面的开销都增加了，包括交通（60.2%）、购物、娱乐和旅行（56.7%）及饮食（38.7%）。星展集团经济师谢光威说，这可能是因为通胀，边境重开和冠病防疫措施放宽，积压已久的需求带动消费上升。

他说：“购物、娱乐和旅行开支的快速增长可能不会持续下去。”

黄韵霓推荐消费者使用星展理财导航（DBS Nav Planner）等工具，留意每月开销及定期重新评估预算。

你也可以设定每月储蓄目标和开支预算。她说：“这么做有助你了解自己可以在哪些方面减少非必需开销，改善财务状况，更好地应对未来的不确定因素。”

②保护自己 保障财富

星展集团的调查报告显示，饮食、交通，以及住房与水电费，是大多数新加坡人的三大消费支出，也是通胀的主要推动因素。这些开销对低收入家庭的影响最大。

他们每月花费收入的94%。过去一年，他们的每月开销增加13.8%，收入却只是增长了2.5%。

你可以考虑把钱存入利率较高的储蓄户头，例如星展银行的Multiplier户头，也可以把钱投入新加坡储蓄债券、储蓄保险计划和货币市场基金等风险较低的资产。

保障财富，也意味着你必须购买足够的保险。

黄韵霓说：“取消保单或降低投保额以减少每月开销看起来像是吸引人的选择，但万一患上重大疾病或发生意外，你就会担心无法支付医疗费用。”

你应该有基本的住院保险、投保额约为年收入九至10倍的定期保险（如果你有家属）及年收入五倍的重大疾病保险。

③投资理财 积累财富

星展银行的调查报告显示，假设每年的通胀率为5%，现在的100元到20年后只相当于38元。

如果你有多余的钱又不投资，这笔钱就有可能贬值。

因此，如果你有足够的储蓄，应考虑投资赚取回报。黄韵霓解释：“通胀率超过银行的存款利率，导致现金的实际收益为负值。”

这对X世代（42岁至57岁）来说很重要，因为根据星展银行的调查，他们是唯一开销增长（20.5%）比投资增幅（14.5%）大的群体。

黄韵霓说：“许多X世代属于夹心层，经常面对财务困境，因为他们必须有足够钱来照顾父母和孩子。他们得要设法更好地管理开支，同时照顾好自己的退休需求，这包括购买保险和投资。”

由于X世代已接近退休年龄，因此他们可以考虑那些在短暂的投资酝酿期后提供固定现金入息的投资产品。星展银行的RetireSavvy退休保险计划是其中一个可考虑的选项，因为它在特定时间内每月提供入息，以增加退休收入。

提供固定现金入息的多元资产基金，可通过不同的投资组合，带来可持续回报。

黄韵霓建议，那些储蓄有限且无法承担高投资风险的人，考虑填补公积金退休户头，增加自己的养老金。

此外，他们也可以选择退休户头配对填补计划。这项计划在2021年推出，旨在帮助公积金退休存款不足的年长者。

符合条件的公积金会员，可获得政府以一元对一元的方式填补退休户头，每年顶限为600元，为期五年。

【本系列由储蓄银行呈献，四之一】