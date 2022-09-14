当通胀压力高企不下时 消费有度 储蓄应急

慎理财●抗通胀系列

新加坡统计局公布的最新零售销售数据显示，消费者在珠宝首饰、手表和酒精饮料等非必需品方面的开销越来越高。理财专家提醒，这是不可持续的，尤其当必需品的价格预计持续高企。他们有哪些理财建议呢？

梁美月（43岁）最先注意到鸡蛋起价了。

她说：“以前买一盒10个鸡蛋不到3元，现在一盒鸡蛋平均要三四元。”

这几个月来，她注意到食品杂货和水电费也逐渐涨价了。

已婚的梁美月育有一名15岁女儿，一家人住在四房式组屋。身为必须养育孩子和照顾年迈父母的夹心层，她非常关注物价的变化。

物价上涨让梁美月更谨慎消费，但她能代表大多数新加坡人的生活方式吗？

根据新加坡统计局上星期一（9月5日）公布的最新零售销售数据，许多人可能没有那么节制。

整体来看，7月的零售销售总额同比增长13.7%，比6月增长0.6%。服装和鞋类、食品与酒精饮料及手表与珠宝首饰7月的销售额，都取得同比增长，分别为68.3%、53.1%和41.7%。

这与星展银行8月初发布的一份调查报告相一致。银行分析120万名零售客户的匿名数据后发现，他们的非必要开销增加了。

消费者过去一年在几个方面的开销都大幅度增加，包括娱乐和旅行（增加56.7%）及餐饮（增加38.7%）。

从事创意策划工作的张宛婷（29岁）说，她在食品与酒精饮料方面的消费较去年多。“防疫限制放宽后，我和朋友到餐馆或酒吧消费的次数增加了。”

理财专家认为，在收入增长赶不上物价涨幅的情况下，这种消费趋势令人担忧。

星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜说：“通货膨胀和大流行病期间积压的需求带动消费上升，尤其那些受社交限制影响的类别。”

她提醒，面对高通胀压力，人们必须更好地规划，节制消费，设法省钱。

为了维持我们的生活质量，现在是时候重新评估我们的预算，减少非必要开销，以及预留足够现金以备不时之需。 ——星展银行理财规划与个人投资执行董事黄韵霓

今年7月，不包括住宿和私人陆路交通费用的核心通胀率达到4.8%，是13年来的最高水平。新加坡金融管理局预测，核心通胀率下来几个月将居高不下，到了年底才会趋缓。

星展银行理财规划与个人投资执行董事黄韵霓说：“为了维持我们的生活质量，现在是时候重新评估我们的预算，减少非必要开销，以及预留足够应急现金以备不时之需。”

■ 理智花费 减少开销

一些家庭负担重的消费者正减少开销。在乌节一带当汇款员的陈宝玲（57岁）开始从家里带饭，避免在午休时外出用餐。

她说：“我不在公司附近打包食物了，因为价格涨了很多。我觉得食物分量也缩水了。”

陈宝玲和家人住在四房式组屋，育有三个儿子，最小的儿子20岁。她说：“我们无法控制通胀，但我们可以尽量节省开销应对现状。”

购买食品杂货时，她选择比较便宜的商品，例如超市的自家品牌。她也会比较超市和网上购物平台的价格，选择最实惠的产品。

梁美月也开始选购比较便宜的鸡蛋品牌和打折的食品杂货，包括有瑕疵的农产品，因为它们的售价通常比较低。

她说：“即使物价上涨，我还是要设法让家人吃得好。我可以做的是寻找更优惠的产品，我不能因为某些食品现在更贵就不买。”

梁美月也尽量克制自己的需求，例如不搭德士、不买新衣服，也不开冷气改用风扇。

黄韵霓建议那些难以克制自己的人，在每月薪水入账时立即把至少10%的钱存起来。

她说：“通过以储蓄为先的方式，有助于养成定期存钱的习惯。”

德士司机、私召车司机和送货员更应该密切留意自己的消费和储蓄情况。

黄韵霓说：“打零工的人通常收入不稳定，更容易受通胀影响。一般人应该准备三至六个月的应急现金，而他们最好有至少12个月的应急现金。”

黄韵霓也建议选择低风险、具有流动性和利率高于一般储蓄户头的理财工具。可考虑的选项包括：提供较高利率的星展银行Multiplier储蓄户头、新加坡储蓄债券、货币市场基金，以及短期储蓄保险计划。

她说：“在预留了一笔可随时周转的应急现金后，把其余资金存入一般的储蓄户头并不能保持你的购买能力，尤其在通胀高企的时期。”

因此，黄韵霓提醒，除了储蓄，也应该考虑投资，更好地克服通胀的挑战。

■ 善用工具 获取奖励

陈宝玲和梁美月还有其他省钱妙招。

在巨人超市（Giant）和冷藏超市（Cold Storage）购物时，陈宝玲使用百盛储蓄银行转账卡（PAssion POSB debit card）获取积分。她每个月花大约728元，包括买食品杂货和付水电费，就可以获得约25元的现金回扣。

她也使用保健促进局推出的手机应用，购买较健康产品以获取积分。这些积分可兑换超市购物券。

“这有助于抵消食品杂货的花费，但我一开始得花点时间学习使用这个应用。”陈宝玲说，年长一辈使用这些数码工具时，可能需要更多协助。

然而，市场上有各种各样的信用卡、转账卡和手机应用，应如何选择呢？可以先从留意平时的消费习惯做起，缩小选择范围。

黄韵霓说：“使用更适合你生活方式的信用卡或转账卡，可获取现金回扣、奖励积分或飞行里数。但你必须节制开销，因为如果没有妥善管理花费，信用卡债务就会像雪球一样越滚越大。你也应该按时付清全额账单。”

举个例子，梁美月选用储蓄银行日惠卡（POSB Everyday credit card），购买日用品和乘搭地铁时获得现金回扣。她也使用星展银行的PayLah！应用查看消费记录。

她说：“我无论如何都要买食物等必需品和付水电费，何不从中获利呢？这对我有好处”。

【本系列由储蓄银行呈献，四之二】