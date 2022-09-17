外汇市场一年来大震荡 苹果iPhone 14多国售价上涨

iPhone 14手机的售价和去年iPhone 13面市时一样。在重新开放的背景下，本地再次出现数以百计的iPhone粉丝漏夜排队抢购，当中包括不少外国人。

外汇市场一年来的大震荡，推动今年推出面市的苹果iPhone 14的售价在许多国家都上涨，在泰国、菲律宾、韩国和日本涨幅达10％、11％、15％和20％，但在美国、中国、印度和新加坡，iPhone 14手机的售价和去年iPhone 13面市时一样。在重新开放的背景下，本地再次出现数以百计的iPhone粉丝漏夜排队抢购，当中包括不少外国人。

联昌私人银行经济师宋生文受访时说：“iPhone粉丝人数众多，不管什么价格，总是会有人想要第一时间拥有。因此我们看到有些人到这里来购买。这些年来，新款iPhone推出所带来的热力持续，但已渐渐退减。这是因为人们已经更能在自己的国家购买到最新的iPhone。”

经济师：只要就业与经济还好 人们还是愿意升级新手机

东南亚国家中，越南和印度尼西亚还没开始售卖iPhone 14。据了解，漏夜排队者当中便有特地从越南飞来买手机，并在当天飞回国的粉丝。

宋生文认为，iPhone的价格是受到需求、经济情况以及货币汇率的影响。虽然新款iPhone的新功能不多，但只要就业和经济情况还好，人们便可能还愿意升级到新款手机。而且，虽然成本劲涨，苹果公司宁愿牺牲一些利润，也不想让iPhone过度昂贵。

他说：“一般而言，新元的强劲，是那些想来新加坡的旅客得注意的，这里并不是最便宜的地方。不过，F1大赛即将到来，既然要来新加坡观看，而且有些人会提前来，也就顺便看一下新款iPhone。”

其实不只是iPhone，宋生文指出，游客在新加坡也可能购买限量版斯沃琪（Swatch）手表、运动鞋等产品。

iPhone在新加坡的售价并不是最便宜，只是与菲律宾和印度等市场的售价（换算成新元后）相比，可能便宜100新元以上。

另一方面，虽然日本和中国的iPhone售价显著比新加坡便宜，但宋生文质疑，由于冠病疫情相关的旅行限制，到日本和中国的旅客“能有多少人”？

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝受访时则说：“消费者还须考虑税务因素。例如，美国有销售税，而且各州不同。一些欧洲国家有很高的销售税，这解释了iPhone售价的差异。”

黄建锝指出，从另一国家购买货品时，还要注意保修条款。

他认为，汇率的走向确实影响了iPhone在各地的售价。例如，日元今年大跌，这是为什么iPhone在当地比较便宜。这解释了为什么国内货币疲软将能提振出口量。至于新加坡，强劲的新元将帮助使进口更便宜并抑制通胀压力。