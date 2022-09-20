市场预料联储局继续加息 新加坡政府债券收益率升破3％

美国通货膨胀居高不下，市场预料联邦储备局会保持加息步伐，推动新加坡政府债券（Singapore Government Securities，简称SGS）的收益率全面上涨，升至3％以上。

根据新加坡金融管理局网站的信息，政府债券的一年、两年、五年和10年期收益率上星期四都越过了3％的大关，并且继续攀高。

财务规划公司Providend研究分析师林俊雄接受《联合早报》访问时指出，截至上周五，两年、五年和10年期的SGS收益率分别是3.16％、3.18％和3.22％，美国债券相应收益率是3.87％、3.63％和3.45％。

他说，目前市场预计联邦基金利率有89.4％的可能性在年底之前超过4％，明年利率会否保持高位，要看影响美国通胀数据的因素。

大华银行利率策略师杨智超预计10年SGS收益率到年底会处于3.2％，明年底跌回2.7％。

他说，短期内支持高收益率的因素不变，但最终货币政策收紧会让经济放缓，长期债券收益率到时会下滑，这是因为市场预期接下来会进入宽松政策周期。

但如果高通胀维持的时期比预料久，促使联储局更多加息，或者经济比预期更加稳健，让联储局在更长时间内维持高利率，SGS收益率可能会保持在高水平。

Bondsupermart环球固定收益研究部高级分析员林廷聪说，短期SGS收益率涨幅更大，对加息更敏感。

他预计10年期收益率年底可去到3.5％，2023年介于3.6％至3.7％。

林俊雄说，新元债券收益率主要受美国和金管局货币政策影响。新加坡的短期利率受美国利率影响，如果美国通胀率恶化，美国继续加息，SGS收益率会继续攀高。

为了抑制我国的通胀，金管局已经数次收紧货币政策，让新元升值。林俊雄预计当局会继续收紧货币政策，SGS收益率会略低于美债收益率。

林俊雄认为，现在是投资SGS的好时机，过去几年，追求收益率的投资者投资风险更高的企业债券，现在SGS已经上升到吸引人的水平，例如截至上星期五最新的六个月国库券（T-bill）收益率是3.19％。

“收益率走高时，投资者如果担心再投资风险，可以投资短期SGS债券。如果收益率显著上升，投资短期SGS的等债券到期就可重新投资收益率更高的产品。”

林廷聪认为，两年期SGS提供了很好的安全资产选择，另外新加坡储蓄债券也不错，期限更加灵活。