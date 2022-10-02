低风险投资不是长期方案

过去常常抱怨钱放在银行没利息，当利率和收益率高涨了，我们也高兴不起来。

更高的通货膨胀意味实际利率和实际收益率可能是负数。

最近大家常讨论要把钱存进哪一家银行的定期存款，9月份市面上最高的利率大约在2.8％。

不过银行调高利率的步伐跟不上市场节奏，9月20日发行的六个月新加坡政府国库券（T-bill），截止收益率（cut-off yield）高达3.32％，拿1万元投资国库券，六个月可以赚约165元的利息。国库券是由新加坡政府发行，基本可说是无风险。

前几天政府发售的19亿元30年期新加坡政府债券（Singapore Government Securities），吸引2.05倍的竞标资金，年收益率3.28％创新高。

在市场动荡时期，超过3％的安全投资，算是相当吸引人。

比之上半年吸引力大增的新加坡储蓄债券（Singapore Savings Bonds），短期的国库券在现阶段具备了一些优势。

储蓄债券鼓励长期投资，它的长期平均利率高于短期平均利率，每一年的利率逐步递增。它的平均利率是以宣布利率的前一个月的SGS收益率作为基准，例如第一年的利率参照一年期SGS收益率，两年和10年平均利率分别参照两年期和10年期SGS收益率。

但是本地债券市场7月份开始就出现收益率曲线倒挂（yield curve inversion）的现象，这指的是短期债券的收益率高于长期债券。一般来说，如果其他因素相同，较长期的债券和债务利率应该比较高才对，以弥补投资更长期的风险。

这就使得10月份发行的储蓄债券短期利率低于了相应期限国库券和SGS的收益率，例如储蓄债券的首三年利率都是2.6％，用以参照的8月份一年期国库券和两年期SGS的平均收益率分别是2.83％和2.64％。

金管局将宣布拍卖最后一批一年期国库券

另一方面，个人持有储蓄债券有20万元上限，对于资金充裕的低风险人士来说或许不足够，每一次发行也有上限，利率高时更多人申请，每个人分配到的数额较少。

国库券和SGS则没有这项个人投资限制，每次发行的规模也都比储蓄债券大得多，因为这也是面向机构投资者。

10月6日新加坡金融管理局会宣布今年最后一批一年期国库券拍卖，另外还有六批六个月国库券会在未来三个月陆续拍卖，短期内寻求安全避风港的话可以考虑。

不过即便是超过3％，也无法抵消通货膨胀的影响，今年我国的通胀预料为5％至6％，不包括私人陆路交通和住宿费用的核心通胀介于3％至4％。

再者，国库券和SGS的二手交易和股票一样，在新加坡交易所买卖，要付交易费用。价格由买卖双方决定，受到市场各种因素影响。

如果美国联邦储备局接下来几个月的加息幅度比预期更大，之前发行的国库券和SGS价格很可能下跌。若你刚好发现到有其他投资机会但流动资金不够，选择卖出国库券或SGS套现，或许就得蒙受亏损。

因此虽然国库券安全、收益率不错，并不适宜全数投入，以免出现投资机会时候缺少流动资金。

债券收益率高涨的现象全球处处可见，美国10年国债收益率刚刚过了4％大关，英国一年和10年期国债收益率均超过了4％，30年收益率一度超过5％。这是全球金融危机以来从未出现过的高位。

过去常常抱怨钱放在银行没利息，当利率和收益率高涨了，我们也高兴不起来。更高的通货膨胀意味实际利率（real interest rate）和实际收益率可能是负数。

同时股市似乎已经走入熊市。美国道琼斯工业指数在过去的星期一大跌1.1％，比1月份时候的高点跌落超过20％，这一般被视为熊市。新加坡海峡时报指数相对好一些，和一年来的高位相比跌了近10％。

以股息收益率为卖点的一些本地蓝筹股和新加坡房地产投资信托（REIT），实际收益率和收益率差距（yield spread）都因为利率走高而滑落。

根据彭博社的数据，32只REIT的中位数股息收益率是6.5％，考虑到无风险的SGS收益率超过3％，这些REIT的收益率差距约为3％。

个别REIT的收益率不到4％，三只银行股的预示收益率在4％以上，实际收益率只略超过1％。

确实在高利率环境中，许多股票的吸引力也下跌，高增长的科技股因为融资成本上扬和市场资金紧缩进入了寒冬。接下来有些所谓“僵尸企业”无法继续以低成本融资，这类公司缺乏竞争力，靠低成本债务生存。在短期内股票的收益率不仅不会比债券高，股价更可能会受市场情绪影响下跌。

有研究显示，风险偏好低的投资者在市场环境恶劣时，倾向于把资金转入到安全资产。

事实上，我自己就有这个倾向，这背后不免有“懒人心理”：无风险就能赚取超过3％的回报率，为什么还要费力去研究其他投资机会？

但这么做会让人错失良机，即在合理甚至是便宜的价位上买入管理和展望良好的公司股票。归根结底还是要有纪律地定时定期投资，不要经常因为市场波动退场。

如果美国联邦储备局接下来几个月的加息幅度比预期更大，之前发行的国库券和SGS价格很可能下跌。若你刚好发现到有其他投资机会但流动资金不够，选择卖出国库券或SGS套现，或许就得蒙受亏损。