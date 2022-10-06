今年首八个月 外国人购买本地非有地高档私宅增29.7％

我国房地产市场比其他国家稳定，吸引外国买家在今年首八个月购买144个非有地高档私宅单位，比去年同期增加29.7％，恢复到冠病疫情暴发前的水平。

橙易产业（Orangetee & Tie）研究与咨询部提供给《联合早报》的最新数据显示，根据市区重建局Realis网站，非新加坡永久居民的外籍人士，在今年1月至8月间购买了144个价格在500万元或以上的非有地私宅，比2020年和2019年同期分别多出182.4％和5.9％。

高档私宅最受中国买家青睐。今年首八个月，本地和外国买家共买下425个价格在500万元或以上的单位，其中87个单位或20.5％，是由中国籍永久居民和非永久居民购入。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说：“尽管政府去年12月提高外国买家的额外买方印花税，但外国投资者依然认为本地豪宅比其他城市便宜，因为其他城市的房地产价格也上涨了。虽然政府在9月30日推出新一轮降温措施，但对拥有丰厚现金或资本的高净值人士的影响不大。”

外国人因经济前景不明朗 视本地房地产为安全资产

她认为，经济前景不明朗，新元持续走强，外国人都把本地房地产视为安全资产。

虽然贷款利率上涨，但第一太平戴维斯（Savills）研究与咨询部高级主管张敏璋不认为这会抑制外国买家对本地房地产的兴趣。

他接受《联合早报》访问时指出，高净值人士若愿意支付30％的额外买方印花税，就意味着利率对他们毫无影响。”这些富裕买家在新加坡买房，主要是因为新加坡社会稳定，他们的投资财富能获得保障。”

外国买家相中的不只是本地高档私宅，他们也投资于大众私宅和中档私宅。今年首八个月，在外国买家中，非永久居民买下了609个在各个地区的公寓单位，稍微低于2019年同期的632个。

但高档私宅显然最受他们欢迎。在他们今年首八个月购买的各类私宅中，高档私宅占23.6％，比率高于2020年的10.9％。

除了中国买家，美国、印度尼西亚、马来西亚和印度的买家也热衷于投资本地的房地产市场。他们购买的单位大多价格介于80万元至200万元以下。

由中国买家购入的单位当中，75.6％的单位价格介于80万元和300万元以下，印度买家也同样偏好这个价位的房子。马来西亚买家则较喜欢200万元以下的房子。

孙燕清认为，我国不久前宣布招揽高薪外国人才的计划，预料有助于促进本地高档私宅市场发展。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭也有同样看法。他说，新加坡是外国买家的投资避风港，同时也能提供就业机会。他预测，外国买家购买的私宅会继续增加。