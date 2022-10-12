抵押贷款利率走高 选对房贷配套 既省钱又生钱

慎理财●抗通胀系列

本地的固定房贷利率上星期创下3.85%的新高。房贷利率不断上涨，屋主该如何应对？购屋者可以如何省钱生钱？

近来，王明羽（46岁，创意总监）为财务问题忧心忡忡。除了通货膨胀导致日常开销增加，他还面对抵押贷款利率上升的压力。

他之前签定的三年固定利率房屋贷款年率为1.61%，今年初已到期。

银行调整房贷利率后，他每个月须偿还的贷款增加约30%。

单身的王明羽住在丹戎巴葛的小型公寓。他说：“这个价格差额很大，我深受影响。这是额外的财务负担。”

本地的固定房贷利率上星期创下3.85%的新高。自今年初以来，本地私人金融机构跟随美国联邦储备局的加息步伐，纷纷调高利率。美联储大幅加息推高基准利率，以应对美国40年来最严峻的通胀。

面对利率持续攀升，政府9月底推出一系列房地产降温措施，确保人们谨慎贷款买房，以及避免借款人过度承压，无法按期偿还贷款。

私人金融机构发放的房贷，用于计算总偿债率（TDSR）和每月偿还贷款比率（MSR）的中期利率下限，调高了0.5个百分点。

总偿债率是指用于缴付所有每月债务的部分占总月入的百分比，而每月偿还贷款比率是指用于偿还房贷的部分。每月偿还贷款比率只适用于组屋贷款。

利率高企和市场持续波动，削弱了客户储蓄的价值，也扰乱了他们应对日常和长期需要的财务规划。 ——星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进

星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进说：“利率高企和市场持续波动，削弱了客户储蓄的价值，也扰乱了他们应对日常和长期需要的财务规划。”

像王明羽这样的借款人该如何应对呢？

苏孝进说：“无论选择哪一种贷款配套，有抵押贷款的消费者都必须重新调整自己的消费习惯，以应对高通胀压力。”

他指出，固定利率配套可为借款人偿还抵押贷款提供稳定性，尤其美联储预计将进一步加息。

由于王明羽不满意银行调整后的利率，决定寻找新房贷配套。他花了几个星期查询最好的利率和配套，以及计算扣除法律和估价等费用后能省下多少钱。最后，他选择为贷款再融资。

他说：“这么做让人精神疲惫，因为程序步骤和考量实在太多，我还要兼顾日常工作。但我很庆幸自己这么做。”

■ 房贷是最大笔 也是最长期财务负担之一

他决定向星展银行再融资，选择的是固定利率房贷配套。与之前调高利率后的房贷相比，他每个月可省下约300元。

星展银行本月推出了HomeSaver计划，让储蓄银行“边赚边储”计划（Save-As-You-Earn）和星展银行Multiplier储蓄户头的客户申请房贷时，他们的储蓄可享有更高利息。

举个例子，假设客户的月薪为6200元，在星展银行Multiplier储蓄户头拥有5万元存款。如果他把1000元存入储蓄银行“边赚边储”户头，每个月用储蓄银行或星展银行信用卡消费1000元，到了年底就可获得超过400元利息。

如果他选择银行的房贷和抵押贷款保险，利息就会增至1500元以上，因为他可享有较高储蓄利率和一笔700元现金奖励。

苏孝进说：“我们明白房贷是最大笔和最长期的财务负担之一，对客户的现金流有很大影响。我们想方设法，帮助客户实现拥屋梦，同时把握机会省钱生钱。”

储蓄银行也推出组屋贷款配套，贷款利率与建屋发展局目前的优惠贷款利率一样，这比现行的2.5%公积金普通户头利率高出0.1个百分点。这个配套专为月入少过2500元的人而设。星展银行8月发布的一项调查数据显示，他们是最容易受到通胀压力影响的群体之一。

苏孝进说：“与市场上其他浮动利率房贷相比，储蓄银行组屋贷款配套可为借款人提供稳定性。那些向建屋局申请过两笔或两笔以上房贷的人，也可申请这项配套。

“除了2.6%的优惠贷款利率，成功申请者也可获得星展银行HomeSaver计划的其他好处，包括较高利息和额外现金奖励。”

■ 准备应急资金

你可能听过这个建议很多次：准备至少六个月的应急资金。

星展银行理财规划与个人投资执行董事黄韵霓建议，那些有房贷等财务负担的人，准备更多应急资金。

她说：“无论利率走势如何或选择哪一种房贷配套，我们建议借款人预留足够的应急资金，为进一步加息或不可预见的情况作准备。”

“人们最好能准备现金储蓄，或把资金投入流动资产，足以偿还下来两年的每月房贷分期付款。”

一旦遇到财务问题，你就有足够时间重组贷款，甚至卖掉房产。

黄韵霓也鼓励人们选择较高利率的理财工具，以更好地应对通胀压力。例如，储蓄银行“边赚边储”户头、星展银行Multiplier储蓄户头、新加坡储蓄债券、短期储蓄保险计划或货币市场基金等。

人们也应定期评估自己的开销和财务目标，以及进行全面的财务规划，包括多元投资。

星展银行或储蓄银行的客户可通过星展理财导航（DBS NAV Planner）进行财务和退休规划，设置储蓄和开销目标，制定符合自己需要的预算。

这个运用人工智能的数码理财咨询工具，也能帮助客户确认合适的保险和投资计划，甚至预测收入流。

【本系列由储蓄银行呈献，四之三】