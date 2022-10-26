慎理财●抗通胀系列

面对利率上升和高通胀压力，理财专家建议选择低风险投资产品和现金替代产品，以安心积累财富。

林心怡（27岁，项目经理）担心通货膨胀压力，于是在今年初开始考虑投资理财。她希望“以钱生钱”，而不是单靠薪水追上生活费上涨的步伐。

她说：“我之前不太了解，也感觉不到通胀的影响。但开始阅读这方面的信息后，就发现日常所需的食物和交通费越来越贵。”

“我担心情况会变得更糟。对自己的收入我不能改变什么，因为公司每年只加薪一次。”

林心怡的担忧反映了人们普遍的看法。上星期发布的新加坡通胀预测指数显示，民众在9月份预测下来一年的整体通胀率为4.6%，比6月预测的3.9%来得高。

9月的通胀预期，创下11年来的最高纪录。上次同样达到4.6%通胀预期是在2011年12月。最新预期通胀率也高于2012年至2021年第三季的平均水平（3.18%）。

这项由星展银行与新加坡管理大学联合展开的调查，随机访问了500名代表不同本地家庭的民众。

参与调查的民众认为，由于物价上涨，即使削减消费，开销还是会增加。

官方数据显示，我国8月不包括住宿和私人陆路交通费的核心通胀率上升至5.1%，是2008年11月以来的最高水平。新加坡金融管理局预测，核心通胀率下来几个季度将居高不下，到明年下半年才会趋缓。

■ 面对不确定情况 投资低风险产品

林心怡预期物价会上涨，因此更努力储蓄和投资。她把五位数存款的一半用来购买政府发行和担保的新加坡储蓄债券。

星展银行8月的调查显示，像林心怡这样的千禧一代（26岁至41岁）和婴儿潮一代（58岁至76岁），可能更有能力应对通胀压力，因为过去一年的投资增长高于开销。

林心怡目前单身，与父母住在四房式组屋。她说：“我选择投资新加坡储蓄债券，因为风险低。我不想只把钱存在银行，但我也不要冒太大风险，尤其是在市场波动较大的时候。”

金管局的数据显示，11月发行的新加坡储蓄债券，第一年利率达3.08%，是历来最高，而10年平均利率为3.21%。

与林心怡一样，许多本地民众选购低风险投资产品和现金替代产品。

新加坡储蓄债券的认购率节节攀升。8月发行的新加坡储蓄债券，10年平均利率为3%，认购额超过24亿元。金管局10月发行的新加坡储蓄债券，散户投资者的认购额为11亿元，超过9亿元的发行额。

星展银行理财规划与个人投资执行董事黄韵霓说：“由于利率上升，加上通胀高企，许多投资者寻求更高的回报，为自己的储蓄保值。”

她解释：“高通胀率加剧了人们的生活压力，而存放在低利率银行户头的钱，也会逐渐贬值。”

由于利率上升，加上通胀高企，许多投资者寻求更高的回报，为自己的储蓄保值。 ——星展银行理财规划与个人投资执行董事黄韵霓

■ 让钱生钱赚取更高回报

除了新加坡储蓄债券，还可考虑选择哪些低风险投资产品和现金替代产品，赚取更多高回报？

星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜推荐以下投资产品：

●短期国库券（T-bills）：短期内可赎回的新加坡政府债券，一般为半年期或一年期。与新加坡储蓄债券和新加坡政府债券不同的是，短期国库券不支付利息，而是按面值折价发行，到期时按面值偿还。

若能预留一年的资金，可考虑投资一年期国库券。与半年期国库券相比，它的期限较长，因而回报率较高。

●新加坡政府债券：较长期的债券，期限从两年至50年不等。它从发行月份开始，每半年按投资金额支付票息。

假设新加坡政府债券的票息率为3%，购买1万元的50年期债券，就可每年获得两次150元的票息，直到债券到期。

短期国库券和新加坡政府债券的最低投资额为1000元。

●定期存款：随着贷款利率上升，本地银行纷纷调高定期存款利率。陈勉孜说，目前一年期的定存年利率约为3%。

只要按特定存款期限存入一笔钱，就可定期获得定额利息。

●储蓄计划：有些储蓄计划包含保险，存户可选择一次过投入一笔钱或定期存入定额资金。

例如，储蓄银行的“边赚边蓄”计划（Save-As-You-Earn），不与保险挂钩。存户必须在头两年存入一笔定额资金，可享有2%年利率。

●储蓄户头：选择利率较高的储蓄户头，可增加积蓄。一般上，存户每个月必须符合特定要求，存款才能享有额外利率。

以星展银行的Multiplier储蓄户头为例，存户只须把月薪存入户头，以及在信用卡消费、购买保险或投资产品中完成交易，就可享有高达3.5%的年利率。

●现金管理户头：一般由投资机构提供，用来投资现金基金、货币市场基金和短期债券。陈勉孜说，现金管理户头的年收益率介于1.5%至3.5%，但属预期回报率。

例如，星展银行数码平台智能投资组合digiPortfolio的SaveUp投资组合，由三至六个固定收入单位信托组成。这是一个较保守的投资组合，适合风险偏好较低的投资者。

●货币市场基金：投资于流动性高、短期投资工具的共同基金，这包括现金等价物投资和即将到期的债券。

陈勉孜提醒，货币市场基金虽是低风险投资产品，但由于它是共同基金，本金并不获担保。

【本系列由储蓄银行呈献，四之四】