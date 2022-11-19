没有一个经济体能完全自给自足 李总理：APEC须继续推进自由贸易

李总理说，地缘政治紧张、通货膨胀和供应链受干扰带来新的风险，而低收入家庭和中小企业将首当其冲。因此，APEC经济体须携手促进可持续和包容的增长。

冠病疫情凸显了没有任何一个经济体能够完全自给自足，亚太经济合作组织（APEC）须继续推进自由和开放的贸易，同时发展数码经济为企业和人民赋能，为社会寻求均衡与包容的增长。

李显龙总理星期五（11月18日）在泰国曼谷举行的APEC经济领导人会议首日的领导人非正式会议上，提出上述观点。

他说，地缘政治紧张、通货膨胀和供应链受干扰带来新的风险，而低收入家庭和中小企业将首当其冲。因此，APEC经济体须携手促进可持续和包容的增长。

这场会议的主题是“寻求均衡、包容和可持续的增长”。李总理指出，促进自由和开放的贸易流通是APEC“存在的最重要理由”（raison d'etre）。他理解经济体对在岸生产的意愿提高，但冠病疫情的经验显示，没有一个经济体有任何希望可以完全自给自足。

李总理说：“我们必须一起合作改善全球供应链的韧性和开放程度。我呼吁APEC经济体共同解决供应链瓶颈和创造一个支持供应链效率、连通和确定性的环境，并在获取科技和建立技能等方面与私人领域合作。”

在这方面，我国将继续推动APEC供应链连接框架行动计划，促进区域物流和交通网络的通畅运行。

他也认为，疫情加速了数码化的进程，但国际规则落后于发展步伐。APEC可通过制定数码规则和促进跨境数码流通，引领这方面的发展。

李总理说，各经济体须确保社会所有阶层参与并从经济增长中受惠。在这方面，“新加坡正在协助本地中小企业推行数码转型，例如提供渠道调派研究员到中小企业，加强它们的创新能力。我们也加紧让人民掌握应对未来经济的技能和知识，包括通过提升项目帮助科技业的员工。”

巴育：超越疫情复苏 确保增长更包容及可持续

他认为，通过集体领导的方式，APEC可扮演重要角色，为经济体取得均衡、包容和可持续的增长。

APEC经济体领袖相隔四年后再次面对面会晤，本区域如何在后冠病疫情时代以可持续的方式迈向经济复苏是他们的讨论重点之一。

泰国首相巴育在开场致辞时说：“APEC的眼界须超越从疫情中复苏，进一步放眼为环境注入活力，提升韧性并确保增长更包容及可持续。”

各领导人针对“生物—循环—绿色经济模式”（Bio-Circular-Green Economy Model，简称BCG经济模式）交换意见，也探讨如何把“布城愿景2040”（Putrajaya Vision 2040）和“奥特亚罗瓦行动计划”（Aotearoa Plan of Action）设定的方向转化为实际行动，为本区域人民和未来一代开辟可持续的增长途径。

作为本届APEC会议的东道主，泰国带头推动BCG经济模式及制定“曼谷目标”，推进APEC的可持续议题，希望成为本届会议具指标意义的成果。

这个全面的框架设定了四个目标，即应付气候变化、推动可持续贸易和投资、促进可持续的资源管理及保护环境与生物多样性，以及提升资源效率和可持续的废料管理。

泰国希望21个APEC成员经济体在星期六（11月18日）对“曼谷目标”的文件给予支持。

APEC经济领导人会议从星期五起进行两天活动。除了参加会议，李总理昨天也在场边与新任香港特首李家超和沙特阿拉伯王储穆罕默德会晤，分别重申新加坡与香港和沙特阿拉伯的合作关系。