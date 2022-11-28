企业面临信贷紧缩风险

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来自 / 联合早报

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发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

运通网城其中一个电子商务资产位于中国杭州。（档案照片）
运通网城其中一个电子商务资产位于中国杭州。（档案照片）

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本地股市挂牌的建筑商荣南控股（Yongnam Holdings）、综合工程服务商澳洲集团（AusGroup），以及房地产投资信托运通网城（EC World REIT）有何共同点？

在信贷紧缩的环境下，它们都面对融资难的问题。这三家公司资不抵债，外部审计师质疑它们继续正常营运（going concerns）的能力。上个星期，荣南控股要求暂停股票交易，澳洲集团则向法庭申请司法管理。运通网城的股票还在交易，但是它宣布脱售资产还债的计划碰到阻碍，可能无法如期摊还逾期的债务。

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