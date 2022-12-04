规划宜趁早 退休乐无忧

慎理财●抗通胀系列

面对不确定的未来，如何抵挡物价上涨的压力，舒适地退休养老？

李俊豪（30岁，高级撰稿员）加入职场仅五年，但他已计划在55岁退休。

他说：“我不打算完全停止工作，但我要经济独立，不再为赚钱而工作，或担心钱不够用。”

我国目前的法定退休年龄是63岁，最迟在2030年将逐步调高至65岁。

那么，李俊豪如何规划提前10年退休呢？

首先是存很多钱。他把四位数月入的40%用作储蓄和投资。

他也尽量减少消费，每个月密切留意预算，把上餐馆用餐的次数限制在一个月两次。

但单身且与父母住公寓的李俊豪，仍担心自己做得不够，无法在55岁舒适地退休。

他说：“今年的高通胀率是一记警钟。现在，我担心生活费会不会继续上涨？我日后的负担如住房该怎么办？我要如何负担退休生活费用呢？”

我国不包括住宿和私人陆路交通费的核心通胀率持续上扬，在9月达到5.3%，是14年来的最高水平；10月首次回落至5.1%。

星展集团经济师谢光威说，通胀已达顶峰，但这并不意味着高通胀就此结束。

他指出，虽然这个月的通胀可能会继续放缓，但明年1月起消费税上调一个百分点（从7%增至8%），将影响明年整个通胀走势。

新加坡金融管理局预测，核心通胀率下来几个季度将居高不下，到明年下半年才趋缓。

■ 准备资金 满足所需

星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜说，面对通胀率攀升，加上医疗费上涨和寿命延长等因素，能不能舒适地退休养老，成了大多数人最关心的问题。

她说：“随着经济放缓，要像过去一样享有强劲的投资回报，具有一定的挑战性。高通胀率也让积蓄贬值，削弱了购买力。”

陈勉孜说：“这意味着我们可能要工作更久、存更多钱，以及不断让钱生钱，才能过上向往的退休生活。”

她指出，关键在于及早开始退休规划。“这是为实现可持续未来而做的理财规划，有助我们清楚知道如何通过钱生钱弥补差距。”

你可以使用星展银行的退休规划计算机，通过四个步骤选择你要的生活方式并估算退休所需的金额。它计算你目前的积蓄和投资，直到退休年龄，以评估这是否能满足你所需的基本开销及其他退休需要。

陈勉孜说，健全的退休计划应该包括为晚年生活准备栖身之所、医疗保健和足够的现金。你应把通胀纳入考量，以及善用时机从复利回报中获益。

复利是指把资产收益，例如利息，再投资或持续投资，长期可赚取额外回报。

对大部分新加坡人来说，公积金是退休规划的基础。陈勉孜说：“谨慎的做法是善用公积金计划，终身享有更高的每月入息，例如填补公积金户头，让存款赚取具吸引力的利息。”

人们还可以如何为退休做准备？陈勉孜建议：投资和买保险。

她解释：“采取长期投资策略，规划和建立其他收入来源，可减轻对长寿和通胀的担忧。越早开始投资，就有更多时间让复利回报和投资增长充分发挥作用。”

你也应该审视保险及做好遗产规划，尤其是当你有需要抚养的亲属时。遗产规划的常用工具包括遗嘱、提名公积金和保险受益人及制定持久授权书。

陈勉孜说：“你必须购买足够的保险，这样即使你逝世、永久残障或患重症，家人也可以继续过他们的生活。”

随着经济放缓，要像过去一样享有强劲的投资回报，具有一定的挑战性。高通胀率也让积蓄贬值，削弱了购买力。 ——星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜

■ 制定预算 乐享生活

为建立可持续的退休基金，可考虑拥有多个收入来源，包括保证和无保证回报。

国人可以考虑提供投资回报和生活保障的人寿保险。陈勉孜以几个例子说明：

● 储蓄保险：这类保险期限从两年至30年不等，除了提供保障，投保人的资金会在保险公司分红基金中不断增长。

当保险到期，投保人将获得保证利益和奖励（如有）。奖励是无保证回报，而且取决于分红基金的投资回报。有些储蓄保险在预定期限内提供固定利益支出。

陈勉孜建议通过一系列在不同时间到期的储蓄保险，例如间隔五年，建立“伪年金”阶梯。

她解释：“到期的储蓄保险资金可以补贴公积金入息计划的入息，让你实现退休目标，例如趁行动自如时旅游。”

● 提供收入的终身寿险，或退休收入保险计划：这类保险根据投保人预期的退休需要和生活方式，提供每月或每年支出。

陈勉孜说，这类保险在退休后的首15至20年特别实用，因为投保人可能因旅游或追求爱好而花费更多。如果希望在65岁开始领取公积金入息计划的入息之前退休，可考虑购买这类保险。

有些退休收入保险计划提供灵活性，让投保人更好地应对生活中不可预见的变化。例如，投保人可以在第一年后随时填补保费，直到所选定退休年龄前五年。投保人也可在保单期限内更新收入支付期、退休收入率和／或延迟退休年龄。

● 投资联结保单：在投资单位信托的同时，获得保险保障。投资联结保单的表现，取决于所选择的单位信托及退保时的基金价值。

虽然这类保险不保证回报，而且投保人必须承担全部投资风险，但如果基金表现良好，投保人有可能获得比其他寿险产品更高的收益。这也取决于投保人选择退保并赎回投资时的基金价值。

投资单位信托也将用于支付保费，因此你可通过出售投资单位信托增加投保额。你可以调整投资与保险的占比，以达到所要的成果。

陈勉孜说：“但由于保费会随着年龄的增长而上升，如果你希望保持投资部分，我鼓励你留意并逐步减少保险。”

【本系列由储蓄银行呈献，六之六】