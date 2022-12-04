星展银行 数码个人化退休计划 明年第三季推出

星展银行（DBS）和摩根大通资产管理（J.P. Morgan Asset Management）利用数码技术共同为星展和储蓄银行（POSB）的500万个客户开发个性化的端到端（end-to-end）退休计划，计划预计明年第三季推出。

个人化的退休滑行路径组合（Glidepath Model Portfolio）将综合到星展银行的人工智能数码咨询工具星展理财导航（DBS NAV Planner）中，以便用户可以实时明智地优化储蓄、投资和其他退休福利的提取来实现良好的退休生活。