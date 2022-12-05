分析师：投资者保持观望 本周金价料难持续上涨

（新加坡综合讯）美国可能放缓加息步伐的预期导致期货金价取得两周连涨，上周五每安士收于1800美元之上。分析师预期投资者在本周将持观望态度，这是基于金价上周的强劲表现以及本周较淡的经济数据发布活动。

在美国强劲的就业数据出炉后，期货金价上星期五从接近四个月的高位回退，下跌0.31％至每安士1809.60美元，但仍收于1800美元之上；现货金价跌幅一度超过1％，最终跌幅收小至0.26％，报每安士1798.12美元。市场有所顾虑，担心美国联邦储备局可能继续激进的收紧货币政策。

路透社报道引述美国高脊期货公司（High Ridge Futures）金属交易总监梅格（David Meger）说：“随着美国就业数据远比预期强劲，我们看到的是对联储局可能需要进一步提高它的预期利率的担忧。”

美国劳工部上星期五发布11月份新增26万3000个工作，远高于经济师预测的20万个。而芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯（Charles Evans）上星期五在一个活动上表示，即便联储局很可能放缓加息步伐，联邦基金利率将会有稍微更高的高峰。

不过，期金全周仍涨2.31％，因为在联储局主席鲍威尔上星期的鸽派讲话后，美元应声下跌，促使以美元计价的黄金价格上涨。现货金价全周也仍涨2.54％。这是金价两周连涨。但期金自今年6月以来还未曾很有力的突破它的200天移动平均价—目前是1795.76美元。

分析师：市场仍无看涨信念

金属信息服务商金拓（Kitco）上星期五报道引述盛宝银行（Saxo Bank）分析师汉森（Ole Hansen）说：“市场情绪正在改善，交易员如今期待在下跌时买入，而不是在上涨时卖出。”但是，他补充说，市场上仍然没有什么看涨的信念，如果价格要在目前的水平上进行巩固，这种情况需要改变。

Phoenix期货和期权总裁格雷迪（Kevin Grady）指出，黄金的未来仍然与联储局和它激进的货币政策立场息息相关。

虽然鲍威尔上星期的讲话有所倾向鸽派，但联储局将继续加息，这将使许多黄金投资者保持观望。

格雷迪补充说，目前金价的上涨是空头进一步盖盘所致，因此无法持续的上涨。

期货经纪公司OANDA的高级市场分析师莫亚（Edward Moya）表示，鉴于金价上周的表现，他预期近期金价将有所巩固。本周相对的较少经济数据将出炉，交易商料将保持低调，等待联储局12月14日的货币政策决定。