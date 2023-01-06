国库券热潮不断 个人投资者应如何抉择

利率攀升，通胀高涨，新加坡国库券作为低风险且收益稳定的短期投资工具，受到广泛关注，2022年连续十余批都认购超额。

国库券（Treasury Bills，简称T-bills）是新加坡政府发行的三种债券之一，相较于新加坡储蓄债券（Singapore Savings Bond，简称SSB）或商业银行定期存款，国库券近期收益表现优异，因此备受投资者青睐。

当前热潮下，继续投资国库券是否仍是明智之选？国库券究竟有何优势，是否真的“零风险，又应该如何购买”？普通民众在投资国库券前，须理清以下要点。

国库券近期收益表现优异

国库券作为短期债券，收益率与当前经济走势联系密切，六个月国库券的票息率更接近联邦基金利率的走势。正因如此，随着2022年利率节节攀升，国库券近期收益率同样屡攀新高。去年12月8日拍卖的六个月国库券截止收益率高达4.4%，是1988年以来新高。之后年末发行的两批六个月国库券，年收益率达到4.28%与4.2%，虽有所下降，然而仍保持在高收益水平。

不仅如此，国库券当前高水平的收益率有望在短期内继续保持。据分析，美国联邦储备局今年虽将放慢加息步伐，但估计不会减息，本地短期利率预料仍能维持较高水平，国库券的收益率自然也会得到支撑。

因此，相较长期债券与固定存款等其他低风险投资产品，国库券近期收益率优势明显。根据新加坡金管局网站发布的信息，即将在2月1日发行的储蓄债券平均利率跌回3%以下，首年利率为2.84%，十年平均利率为2.97%，同近期国库券收益率差距显著。此外，即便有本地银行将定存年利率提高到接近甚至超过4%，可国库券凭借六个月期限与4%左右的票息率，仍具吸引力。

国库券风险虽低 但仍受世界经济形势影响

风险高低是投资决定的重要考量，综合来看，新加坡政府在标准普尔（Standard & Poor，简称S&P）、穆迪（Moody’s）等国际信用评级公司的榜单中，都获得最佳“AAA”主权信用评级，是世界少数几个国家之一。因此，国库券有新加坡政府信用评级背书，到期后的收益率几乎无风险，可以说是最安全的投资产品之一。

然而，投资者申购前仍须留意国库券的产品特点，仔细考量后再做决定。

作为短期债券，国库券的期限只有六个月或一年，之后便可拿回本金，适合寻求短期存放现金的投资者。待国库券到期，投资者届时可根据财务及利率状况再灵活调整投资策略。可是，若未来联储局减息、利率下降，投资者在国库券到期后可能较难找到提供类似收益率的投资产品，不如选择当前收益率稍低的长期投资，因而面临较高再投资风险的影响。

此外，投资者也需注意，国库券无法在到期前随时赎回，虽然仍能通过银行在二级市场交易转售，但交易流动性较差，也很难卖出好价格，面临价格风险。

如何申购国库券

申购国库券前，投资者须提前从金管局网站了解未来的拍卖与发行日期。六个月国库券每月发售一到三批，以两批居多；一年国库券则每年只发售四批。就2023年而言，下批拍卖日为1月18日；而首批一年国库券则将在1月26日开始拍卖。

要申购国库券，投资者须持有中央信托公司（CDP）户头，并连接至自己的银行账户。投资者便可通过本地三大银行的提款机或网上银行申请申购国库券。要留意的是，对于个人投资者，申请截止日通常在拍卖日前一到两个工作日，有意申购者应同各自银行确认截止时间，以免错过。

申购时，投资者可使用现金、退休辅助计划（Supplementary Retirement Scheme，简称SRS）或公积金购买。国库券最低投资额度为1000元，并以1000的倍数递增。与此同时，由于国库券的收益率并非在拍卖前即可得知，而是将根据当批竞标结果而定，投资者也须在竞标（competitive bidding）或非竞标（non-competitive biding）中做出选择。

竞标是指投资者预先设定最低收益率，而非竞标投资者将自动接受最终拍卖结果。每批国库券拍卖时，都将为非竞标投资者优先分配最多占发行额四成的份额，确保他们能够成功认购。之后，再根据竞标者提供的收益率，从低到高分配，成功竞标的最高收益率，就是当批国库券的最终收益率。

因此，散户投资者若想确保认购成功，可以选择非竞标形式申购。不过，选择非竞标投资，并不意味能够获得申购的全额。若全部非竞标份额超过发行额的四成，则将按照比例分配，至于未能成功申购的款项，将在拍卖结束后退回投资者的银行账户。

与其他债券不同，国库券不会到期时才派发票息，而是在认购时以低于面值的价格发行给投资者，到期时再以面值价格赎回，使投资者赚取回报。

公积金申购国库券是否划算

除现金与退休辅助计划外，投资者也能通过公积金投资计划（CPFIS），利用普通户头和特别户头申购国库券。

单纯比较利率，国库券近期屡超4%的截止收益率高于公积金普通户头的2.5%利率，似乎用普通户头申购国库券的投资回报更多。不过，除利率因素外，投资者抉择时仍须面对其他考量。

首先，根据公积金的利率结算方式，当月存入的金额将在次月产生利息，而取出的钱当月就不再赚取利息，因此投资者会额外损失普通户头的利息收益。

举例而言，若现在用普通户头申购1月18日拍卖的六个月国库券，就收不到1月的普通户头利息。若月底申购下个月的国库券，则将损失两个月利息。因此，投资者在比较收益时，须计算自己将损失几个月的普通户头利息，而后再决定。

若损失七个月普通户头利息，则六个月国库券的票息率要达到2.92%以上，方能获益；而要是八个月都无法赚取普通户头利息，则要3.33%收益率才不亏损。要是申购一年国库券，分别须2.71%与2.92%收益率，才能达到收支平衡。

会员也要留意，以上是以公积金普通户头的2.5%利率计算，但公积金首6万元还有额外一个百分点利息，因此若计划将全部存款都拿去投资，应慎重考虑。

从近期拍卖的几批国库券收益率来看，用普通户头申购仍有利可图，而使用特别户头则会亏损。投资者也要留意，“收支平衡”利率点有一先决条件，即所有额度都成功认购，若退回部分款项，则会白白失去一或两个月的利息收益。

此外，若想利用普通户头和特别户头申购国库券，投资者目前还须亲自前往银行办理申请，无法线上操作，其中的时间成本是另一考量。

使用公积金申购国库券，除原本2元申购费外，代理银行每笔交易会额外收取2.5元费用，及2元的每季度服务费。虽然费用不多，但小额投资国库券时，还是要多比较。