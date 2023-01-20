本地三家银行再入榜全球500大品牌 排名与价值全部升高

本地三家银行继续入榜全球500大品牌，排名有所提升，品牌价值的涨幅达双位数。当中星展银行（DBS）的品牌价值最高，今年增加21％至105亿美元（138亿新元）。

大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的品牌价值各为55亿美元和54亿美元，增幅为13％。

总部在伦敦的国际品牌估值咨询公司Brand Finance星期三（1月18日）公布全球500大品牌的最新排名，星展银行从去年234位上升至今年193位。大华银行从去年468位上升至今年419位，华侨银行从去年482位上升至今年435位。

Brand Finance的研究发现，营收增加是三家本地银行品牌价值提升的主要原因，而对银行营收带来重要贡献的包括银行的收购行动、区域经济复苏，以及美国联邦储备局更激进的加息步伐提振银行利润。

Brand Finance亚太区董事经理黑格（Alex Haigh）指出，新加坡在金融服务方面的实力显现在今年品牌优异表现。三家本地银行在这利好时机明智投资并不断改进服务，尤其是在数码领域。

电商亚马逊重新登顶 苹果与谷歌紧跟在后

全球500大品牌的前三甲位置有所变动。电子商务巨头亚马逊重登冠军宝座，紧跟在后是苹果公司和谷歌。

不过亚马逊品牌价值今年下跌15％至2993亿美元，苹果公司则下跌16％至2975亿美元。

研究指出，亚马逊的交货时间延长，消费者对公司客户服务印象变差，导致他们不太可能向他人推荐亚马逊。此外，随着疫情限制放宽，人们恢复到实体商店购物，网上购物需求减少。

另外，基于商品供应链中断和劳动力市场受限将拖累产品供应，对苹果公司的营收预期顺势下调。

品牌价值是指一个品牌持有者若在公开市场授权品牌，可获取的净经济效益。品牌资产可包括名字、标志、商标、设计等。Brand Finace使用的是特许权费计算方法（royalty relief），通过分析营收等财务数据、评估市场份额，以及竞争力、设立各家银行的品牌折现率等步骤算出品牌价值。

另一方面，在品牌守护者的全球100大总裁排行榜，星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）跻身十大，从去年95位窜升至今年第九位。大华银行副主席兼总裁黄一宗首次上榜，排在32位。

Brand Finance说，上述排名变化是因为良好网上曝光率、声誉和整体认知度提高，以及本地亲商环境的吸引力。