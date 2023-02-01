星展客户可通过银行数码平台 用公积金申购国库券

越来越多人利用公积金申请认购新加坡政府国库券（T-bills），但向来公积金会员必须亲临银行柜台办理手续，如今星展银行（DBS）率先开放让公积金会员通过网络银行申购，另外两家本地银行也在积极筹备中。

华侨银行（OCBC）预计在3月份开放让公积金会员通过银行的数码平台申购国库券。

华侨银行存款部总经理蓝国平答复《联合早报》询问时说：“届时用户将能够通过我们的数码平台，使用他们的公积金普通户头和公积金特别户头申购国库券。”

蓝国平指出，银行的数码应用程序将与公积金局的应用编程接口（API）结合，用户在申购前能够查看可投资的储蓄额，以更好地规划他们的投资。

大华银行（UOB）集团渠道及数码策略部董事总经理陈玮亮受访时说，内部正在加速提升银行的数码平台，让公积金会员线上申购国库券。“一旦准备就绪，我们将通知客户。”

公积金会员可通过网络银行或数码平台申购，会否造成国库券的需求进一步上升，投资者教育平台Beansprout总裁黄杰伦受访时表示本身也很关注。

黄杰伦提醒投资者务必留意通过网络银行申购的截止时间。新加坡金融管理局将于星期四（2月2日）下午公布最新一批六个月国库券的拍卖结果。

有意通过星展网络银行申购的公积金会员必须已在星期二（1月31日）中午12时以前完成办理。

新一批六个月国库券供申购的总额是49亿元，较上一批50亿元少。

上一批六个月国库券的申购额达131亿元、截止收益率（cut off yield）是4％，较之前两批低了0.2和0.28个百分点，但仍高于公积金普通户头的利率2.5％。

国库券的收益率呈现放缓，黄杰伦说，这反映了市场短期利率的走势。

金管局网站显示，1月31日的六个月国库券利率是4％，较1月初的4.36％低。这是六个月国库券在次级市场的利率。

华侨银行利率策略师张淑娴受访时说，最近的国库券拍卖结果显示需求保持强劲，反映投资者依然希望获取具有吸引力的回报。

国库券截止收益率下滑会否促使投资者转向定期存款，张淑娴说：“投资者可以投放在国库券的金额并不是无限的，因此一些流动资金还是会流向定存。定存可选择的期限也更多，为具有不同投资观点和需求的人提供更多灵活度。”