非有地豪宅交易量和交易额 去年第四季环比均跌约三成

由于宏观经济不确定性增加，我国非有地豪宅交易量和交易额在去年第四季环比均下滑约三成。

根据合登集团（Huttons）星期一（2月6日）发布的季度报告，去年第四季非有地豪宅的交易量达73个单位，环比减少33.6％；交易额为6亿8400万元，环比减少31.9％。

报告统计的是位于核心中央区，面积2000平方英尺及以上、成交价至少500万元的豪华非有地住宅，以及面积3000平方英尺及以上，成交价至少1000万元的超豪华非有地住宅。

售价前三位的千万级豪宅都来自位于那森路的“兰心居”（Les Maisons Nassim）。其中，成交价居前的两个都是顶层单位（penthouse），售价分别达6800万元和5977万元。排名第三的单位以4600万元成交。报告指出，本地豪宅外国买家主要来自中国、美国和印度尼西亚。

展望今年，报告说，豪宅交易将受益于中国边境重新开放。1月开始，中国买家对豪宅的询价和购买有所增长。有消息说，他们已购买了乌节三翠林（3 Orchard By-The-Park）和康邻豪庭（Klimt Cairnhill）的几个单位。随着中国超级富豪回流，本地今年可能会有更多交易。

根据房地产网站EdgeProp报道，康邻豪庭今年重新推出后，已售出18个单位。其中，40％的买家来自中国，另有25％的外国买家来自东南亚。此外，据有关人士透露，一位中国买家在乌节三翠林买下了两个顶层单位，并打算将它们合并，售价预计共6000万元。

合登集团首席执行官叶润明在报告中指出，因为豪宅的买卖禁令（caveats）不是强制性提交，所以有些中国买家的交易可能没有被记录。整体而言，超级富豪对大型单位的需求仍高，而市场房源供应有限。

在优质洋房销售方面，合登集团季度报告显示，去年第四季还有六栋优质洋房售出，成交额达2亿1750万元，环比下降53.1％。

报告指出，除买家因经济环境不确定而采取观望态度，卖家更高的要价也是导致第四季销售额下降的原因。与前年相比，去年共有48栋优质洋房出售，同比减少一半。预计交易额同比将减少51.6％至14亿元。

在去年优质洋房交易中，菲律宾富豪吴聪满的小儿媳斥资6606万元买走了最贵洋房。这栋位于彰思礼巷（Chancery Lane）42号洋房，面积为3万4216平方英尺，尺价相当于1931元，交易价格和尺价上都创下武吉东卡（Bukit Tunggal）地区的交易新高。

根据买卖禁令的数据，去年交易额第二和第三高的优质洋房位于泽维士山3号（3 Jervois Hill）和贝蒙园80号（80 Belmont Park），成交价分别是5900万和5550万。

报告说，由于一些潜在买家还在等公民身份，以及卖家对售价的要求不减，预计今年优质洋房的成交量将仍保持在40栋至50栋。其中，第15区的威京逊路（Wilkinson）、白兰森路（Branksome Road）和月眠路（Goodman Road）附近可能会吸引到一部分买家。