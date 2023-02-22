可通过银行户头或电子钱包转账汇款 我国和印度启动实时跨境支付服务

我国和印度启动实时跨境支付，两地居民和商家可以通过银行账户或电子钱包实时转账和汇款。

新加坡金融管理局和印度中央银行（RBI）星期二（2月21日）推出PayNow-UPI，连接我国的无现金支付平台PayNow和印度的统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI）。

两地用户可以使用手机号码、UPI身份或虚拟付款网址（VPA）实时转账和接受付款。

即日起，这项服务将向星展银行（DBS）和电子钱包业者Liquid Group的部分客户推出，并于3月31日推广至两家机构的所有客户。

星展银行和储蓄银行（POSB）的部分客户现在能够使用PayNow-UPI转账，每笔交易最多200元、每天最多500元。当服务推广至所有客户时，每天可转账最多1000元。

印度共有六家银行参与PayNow-UPI连接，但目前仅限四家银行的客户可以实时转账。

星期二在总理李显龙和印度总理莫迪通过视讯的见证下，金管局局长孟文能和印度央行行长达斯分别从新加坡和印度展示了实时跨境转账。

李显龙在发表谈话时指出，新加坡和印度之间的跨境零售支付和汇款每年超过10亿美元（约13亿4000万新元）。我国多年来已经逐步加强了跨境支付连接，PayNow-UPI将零售支付的连接又向前推进了一步。

他说：“当我们逐步增加更多用户和使用案例，PayNow-UPI连接的用途将更加广泛，并为促进我们的贸易和人民之间的联系做出更大贡献。”

莫迪在谈话中指出，UPI是印度最受欢迎的支付机制。去年已有超过740亿笔、逾126万亿卢比（约2万亿新元）的交易通过UPI进行。

他也说，新加坡是首个与印度推出个人对个人支付的国家，并认为客工、专业人士、学生以及他们的家人都可受惠。

PayNow-UPI是印度首个、新加坡第二个跨境实时支付系统连接。金管局在2021年4月与泰国中央银行推出连接PayNow和泰国PromptPay的零售付款系统，接下来我国也会和马来西亚推出类似的跨境付款系统。

两国总理进行电话会谈 重申新印牢固广泛关系

另外，我国外交部星期二发文告指出，配合PayNow-UPI连接启动，两国总理也进行了电话会谈，重申新加坡和印度之间牢固和广泛以及前瞻的关系。这种关系以频繁的高层级交流和各领域的有力合作为基础。

两国总理进一步指出，印度—新加坡部长级圆桌会议（ISMR）是一个建立新的双边倡议的平台，并希望这种强而有力的伙伴关系能够创造更多跨境机会，进一步促进两国贸易和人民之间的关系。

李总理于星期二傍晚在脸书贴文说，连接PayNow和UPI的想法是在2018年莫迪访问新加坡时首次提出的。数码连接也是去年9月在新德里举行的首届印度—新加坡部长级圆桌会议的一个重要议题。

莫迪也发表推文指这是两国友谊与加深金融科技和创新合作特别的一天，“我的朋友李显龙总理的参与，让今早的活动更加别具意义。”