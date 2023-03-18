欧洲央行升息50基点抗通账 市场对联储局下周加息25基点预期加强

当全球市场期盼美国下个星期放缓加息步调之际，欧洲央行（ECB）星期四（3月16日）宣布调高利率50个基点，以抑制居高不下的通货膨胀。ECB专注对抗通胀而非银行承受的压力，加强了市场认为美国联邦储备局下个星期加息25个基点的预期。

这也带动亚太主要股市在星期五（3月17日）全线上扬，闭市时涨幅介于0.50％至1.64％。本地海峡时报指数闭市上扬0.88％或27.74点，报3183.28点。

华侨银行外汇策略师黄经隆接受《联合早报》访问时说，这次欧洲央行加息已经有了预示，因此影响很小。虽然没有提供前瞻指引，但他预计欧洲央行会维持鹰派立场，甚至可能加快收紧货币政策，特别是当数据显示通胀持续高企。

他说：“ECB没有提供前瞻性指引，让它的决策完全取决于数据，是一个聪明的做法。这给ECB操作货币政策注入了一定的灵活性。”

新加坡兴业银行首席经济师兼市场研究主管赛利士（Sailesh Jha）博士受访时说：“欧盟的通胀轨迹通常落后于美国。欧洲央行在联储局之后开始提高政策利率，因此，即使联储局停止提高利率，欧洲央行的加息周期可能还会稍晚一些结束。”

马来亚银行外汇研究和策略区域主管安迪（Saktiandi Supaat）受访时指出，ECB一公布加息，欧元稍微走强，但是兑美元的升幅缓和，这可能是市场仍然对欧洲的金融体系稳定存有隐忧。

欧元汇率年底可能攀高

安迪认为，如果金融体系趋稳，ECB有更大空间加息来控制通胀，欧元仍能维持强势。他预计，欧元兑美元今年第二季可达1.11，并在第四季达到1.13的水平。不过，他警惕说，要是通胀受到控制，欧元兑美元的汇率会处于1.04至1.08的水平。

黄经隆说：“由于市场的气氛改善，我认为欧元仍有上升的空间，美元将转弱。预计欧元兑美元在上半年可达到1.08水平，下半年达1.10美元。”

赛利士的预测则比较保守，他认为欧元汇率在第一季介于1.02至1.05，今年年底再攀高至1.07至1.09美元水平。

Phillip Nova销售总监李俊升受访时说，短线来看，美元走势对它兑欧元和新元起比较大的影响。目前市场认为，联储局有80％的概率在下周升息25个基点，20％认为利率会停止上升，这导致美元转弱，欧元相对走强。

截至星期五傍晚6时，欧元兑美元报1.06；兑新元报1.43。