科技业有望复苏 星展看好四科技股前景

尽管宏观经济和消费市场需求依然疲软，但科技行业有望在今年下半年出现拐点，尤其表现在汽车和工业领域对晶片需求的增长。

为此，分析师看好本地四只科技股的前景。

这四只科技股是上游企业杰纬特科技（Grand Venture Technology）和UMS控股（UMS Holdings），以及下游企业创业公司（Venture Corp）和快捷达环球（Aztech Global）。

星展银行（DBS）星期一（3月20日）发布一份有关亚细安科技股的研究报告指出，在美国联邦储备局不再大幅加息以及疫情没有卷土重来的前提下，预计科技行业今年会逐步恢复。

虽然消费电子产品市场可能仍然疲软，但汽车和工业产品中更多晶片的使用，将推动两个领域在2022年至2026年期间的晶片需求分别实现15.5％和8.8％的复合年增长率。

另外，目前市场的高库存问题也有望从下半年开始缓解。而业务涉及领域广泛的科技公司预计会表现更好。

本地科技股的本益比低于五年平均本益比两个标准差，约为9.5倍。本益比接近2020年初疫情时的水平，使它们目前具有投资吸引力。

其中，星展银行推荐的UMS控股和杰纬特科技，因客户多元化对当前的行业逆风有很好缓冲，而新增客户可提高集团的收益。

下游企业创业公司的产品多元化使它从同行中脱颖而出。快捷达环球强劲的订单和对外汇风险的有效管理将继续推动企业的业绩增长。

相比而言，因市场预计联储局将暂停或结束加息，追踪美国30家最大半导体公司的费城半导体指数（Philadelphia Semiconductor Index）从年初至今上涨了18.9％，远超标准普尔500指数2.1％的涨幅。

这期间，即使美国公布多个经济数据好于预期，也没有影响科技股表现。

指数的强劲走势除了各大企业收益超预期外，ChatGPT引发的人工智能热潮也推动了市场对高性能晶片的需求。而半导体产品出口管制的负面影响也基本已被市场消化。

不过，报告也指出，虽然今年下半年科技行业有望出现拐点，但由于多家公司对今年第一季的业绩指引不及预期，未来几个月的股价可能会继续调整。