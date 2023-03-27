金管局：我国存款保险限额涵盖九成用户 符合国际协会要求

我国目前的7万5000元存款保险限额已涵盖约九成存户所有存款，承保限额若进一步提高会增加金融机构的保费成本，最终可能转嫁给存户。

美国硅谷银行（SVB）本月中因为存户挤兑而瞬间倒闭，引起市场对美国中小型银行的存款安全感到担忧，美国当局迅速出手为所有存款提供担保，安抚了不安情绪。

目前，本地每家参与存款保险计划的金融机构，每名存户的存款保险覆盖顶限为7万5000元。若金融机构倒闭，每名存户可索回最多7万5000元的存款。如果存户在多家机构有存款，每家机构的存款各获得最多7万5000元的保障。

与美国25万美元（约33万新元）的存款承保上限相比，我国的7万5000元顶限较低。

新加坡金融管理局发言人回复《联合早报》询问时说，7万5000元顶限已为约90％存户的全部存款提供保障。这一水平符合国际存款保险机构协会（International Association of Deposit Insurers）的要求。该协会是存款保险制度的全球标准制定机构。

政府是在2005年通过《存款保险法令》，并设立了新加坡存款保险公司（SDIC），负责管理我国的存款保险计划。

根据要求，在我国有业务的所有银行和金融机构都必须加入SDIC成为会员机构，除非有金管局的特殊豁免。目前，SDIC有39个会员机构。存款保险覆盖顶限上一次在2019年从5万元提高至7万5000元。

金管局发言人说：“金管局定期检讨存款保险的承保限额。在设定承保限额时，既要为小型存户提供充分保障，也会控制相关金融机构支付的成本。承包限额越高，金融机构的成本也越高，而这可能会转嫁到存户身上。”

发言人也说：“存款保险只是广泛的存户保障机制的一部分。更重要的保障是良好的条规和严格的监管，确保银行保持坚韧和稳健。此外，系统性重要的银行也必须制定良好的复苏计划，在面对财务压力时恢复它们的财务能力和可持续能力。存款保险是最后的保护网。”

金管局透露，截至去年3月底，我国存款保险基金规模已达5亿1000万元。目前金管局的目标基金规模为6亿9000万元。在目标基金规模下，存款保险基金可以在99.9％的置信区间（confidence interval）内完全支付存款保险赔偿金。如果赔付金额超出了这个数字，金管局将提供流动性支持。

财务规划公司星融（SingCapital）执行总裁谢诏全接受《联合早报》访问时说：“我国的存款保险计划的主要目的是为小型存户的核心存款提供保障，而非高净值人士。高净值人士往往有更多渠道配置资产，防范财务风险。”

Providend高级财务规划师罗永成受访时建议：“考虑到存户在每家银行的储蓄有受保额度上限，若存户资金大于7万5000元时，可考虑将资金分批投入不同的银行。另外，国人也可考虑购买国库券（T-Bill）和新加坡储蓄债券（SSB）这一类以国家信用为担保的保本投资产品。”