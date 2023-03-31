黄循财：财长会议促亚细安深化联系共同转型

在印度尼西亚峇厘岛举行的亚细安财长与央行行长会议于星期五（3月31日）圆满落幕，这些会议给亚细安带来深化联系的机遇，让本区域共同努力转型，迈向更绿色和具包容的未来。

黄循财星期五晚上结束当天的活动，在脸书贴文总结行程时，透露上述信息。他指出，在地缘政治局势不稳定之际，本区域绝对不能忘记要加倍努力，为人民抓紧机遇。

黄循财说：“亚细安财长与央行行长会议刚结束，我们在会议上为新加坡和亚细安探讨新的机遇，尤其是绿色和数码经济方面。我们也讨论让亚细安对投资和跨境贸易保持开放，以及为未来的危机和疫情做好准备的重要。”

他也在贴文中，对峇厘岛和印尼财政部长慕燕妮的热情款待表示感谢。

冠病疫情暴发后 会议三年来首次实体举行

黄循财从星期三（29日）起，到峇厘岛出席第九届亚细安财长与央行行长会议，以及第27届亚细安财长会议和其他相关会议。这是冠病疫情暴发后，会议三年来首次以实体形式举行。

亚细安成员国财长及代表在上述会议上，讨论了2025年亚细安经济共同体蓝图（ASEAN Economic Community Blueprint 2025）的进展，以及深化亚细安金融合作和区域金融一体化的主要措施。

黄循财已在会议结束后返回新加坡。