华联商业信托 OUE Commercial REIT

本栏于去年12月17日曾论及这只股票已经在12月1日上升至0.37元，并以“转向”信号结束了第（4）波。估计股价已经进入第（5）波跌势，跌穿0.305元是理所当然，最终或将在0.28元之下完成第（5）波才重返升势。当时股价位在0.335元左右。实际上，上述的0.37元不是第（4）波，而是具三波回扯的第（4）波中的（a）波。12月20日股价下试0.33元，遂于当天以“转向”信号完成了（b）波，过后进入（c）波升势。今年元月30日股价上升至0.38元，不但结束了（c）波，同时于其每周一杆图以“转向”信号为第（4）波画下句号。2月6日股价下跌至0.35元，同时在介于0.355元与0.36元间留下缺口。截至3月23日股价已经下探0.31元。又于三大波下跌始于2018年2月1日的0.67元，期间A大波止于2020年3月19日的0.28元，接着以三波回扯至2021年10月11日的0.46元，且于当天以“转向”信号结束了B大波，而C大波又具五波，估计第（5）波当跌穿0.305元，最终或将在0.28元之下。