实现2050年投资组合净零目标 淡马锡三管齐下迈向可持续发展未来

2015年12月，联合国气候变化大会通过《巴黎协定》，定下将全球气温上升控制在工业化前水平1.5摄氏度以内的目标。

多年来，联合国政府间气候变化专门委员会一再呼吁，只有大力地削减碳排放才有望达成控制全球变暖的目标。

要减缓气温上升对全球的危害知易行难。淡马锡在2016年踏上可持续发展之旅。它对减少碳排放和预防全球变暖设定了什么目标，又通过什么策略建立投资组合，为可持续发展做出准备？

减少碳排放和缓解全球变暖是当务之急，关键是如何去具体进行？淡马锡为投资组合立下净零目标，并采纳三管齐下的方法为通向可持续发展的未来搭建桥梁。

作为一家投资公司，淡马锡自2020年以来已实现碳中和（carbon neutrality）, 并保持至今。至于对公司的投资组合，淡马锡的目标是到2030年将投资组合的净碳排放量减少到2010年排放水平的一半、2050年整体投资层面实现净零排放。

淡马锡环境、社会和治理投资管理部总裁兼可持续发展执行总经理朴炅娥说：“可持续发展是我们一切行动的核心。作为一个秉持使命的机构，我们相信在实现财务回报的同时，也要对社会和环境发挥正面积极作用。”

淡马锡致力于推动向更加清洁、更可持续和更美好的世界转型，以创造一个包容的未来。

她指出，淡马锡的角色不仅仅是提供资本，这些资本还通过淡马锡的专业知识、网络和伙伴关系，来驱动变化和促进增长。

为了努力实现气候目标，淡马锡采纳三管齐下的方法：

投资有利于缓解气候变化的领域； 为负碳排放技术解决方案赋能；以及 鼓励企业努力脱碳（decarbonisation）。

与气候相关的路径中，淡马锡积极投资七大关键领域的可持续解决方案，包括粮食、水资源、废弃物、能源、材料、清洁交通和建筑环境。

朴炅娥表示，在寻求新机会的同时，淡马锡也没有忽视它当前投资的公司，不断鼓励这些企业努力脱碳，协助它们向零碳未来转型。

设置内部碳价 指引投资决策

与气候相关的投资包括避免碳排放（carbon avoidance）的解决方案以及负碳解决方案。避免碳排放是指减少碳排放，负碳解决方案则是移除已经排放到大气中的碳。

淡马锡已加速对避免碳排放的公司进行投资，如再生能源和替代蛋白质等行业。

“我们也在寻找负碳解决方案，如碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilization and storage，简称CCUS）。不过这些往往都是新兴科技，还需要投入大量的资金和技术创新、降低成本和促进更大范围的应用。”

此外，为了进一步指引投资决策，淡马锡于2022年将内部碳价提高至每吨二氧化碳当量（tCO2e）50美元，并预计在2030年以前逐步提高到100美元。

“作为努力实现脱碳和碳效率投资组合的一部分，我们会与主要投资组合公司定期交流，了解它们的气候转型计划。”

在重工业和交通运输领域等减排难度高的行业，要想推动整个行业成功转型，需要更广泛的系统和科技变革。

淡马锡因此发挥推动革新的作用，为投资组合公司汇聚利益相关群体的力量，并投入资金以支持试点测试和创新。

与合作伙伴结合优势 加速找到脱碳方案

朴炅娥：淡马锡定期与投资组合公司就它们的气候过渡计划进行沟通。（图/淡马锡提供）

谈到三大路径如何相辅相成，朴炅娥指出，三管齐下的方法构成了一套全面的方案，旨在探寻未来机遇、建立合作伙伴关系来推动解决方案，以及加速淡马锡当前投资组合的转型。

“我们没有一套放诸四海而皆准的解决方案，因此需要采取多种方法来应对气候变化的方方面面，同时平衡科技解决方案的可行性，以便共同实现净零排放的目标。”

淡马锡意识到脱碳需要整个经济体系以前所未有的速度转型。因此，这无法仅靠一己之力来推动创新和实现规模化的发展。“我们和拥有同样净零目标的伙伴合作，结合各自的优势，判断和探寻未来的脱碳解决方案，从而加快推动负碳解决方案。”

例如，淡马锡与贝莱德（BlackRock）合作成立“脱碳伙伴”（Decarbonization Partners），发挥贝莱德的广泛影响力，结合淡马锡的专长和对市场的理解，为那些具有潜力来推动行业转型的公司提供资金。

负碳解决方案仍然处于起步阶段。虽然目前大规模清除碳排放项目的选择有限，淡马锡预计负碳解决方案的研发将出现快速进展，因此会持续探索机遇并促进这类科技的研发。

例如，淡马锡资助新加坡国立大学自然气候方案研究中心，研究如何缓解东南亚的气候变化。

淡马锡的投资委员会从几个方面审查投资对气候和环境的影响，包括科技创新和不断变化的客户需求，能否带来新机遇。（档案照）

减排机遇与可用资金存在差距

朴炅娥也提醒，市场仍然面对的挑战是实现净零所需的资金与实际可用资金的鸿沟。

因此，在向绿色经济转型的过程中，需采取全面而统一的方式，将投资引向可持续项目和活动。这不仅需要提供专用资金，以支持采用科技解决方案和商业模式的转型，同时也需要公共部门与私人企业的合作。

作为新加坡金融管理局金融中心咨询团绿色金融业工作小组（Green Finance Industry Taskforce，简称GFIT）的成员，淡马锡与金管局紧密合作，提供绿色与转型项目分类（taxonomy）方面的意见，并为我国金融业制定切实可行的解决方案，以加快绿色金融的发展。

淡马锡也与汇丰银行联合推出债务融资公司Pentagreen Capital，通过混合型融资解决方案和技术援助，为那些较难获得金融机构资金的项目消除障碍，加速发展可持续基础建设项目。通过降低项目风险并提供规模化的资金，混合型融资可促进发展项目、扶持社群和改善生活。

淡马锡的使命信条是“延延世代，欣欣向荣”（So every generation prospers），跨世代的长期承诺是它成立的基石。在淡马锡，追求卓越（Do well）、践行使命（Do right）和造福世代（Do good）是密不可分的。

淡马锡相信对话和思想交流对于促进可持续发展至关重要。自2014年它首次举办“生态繁荣”（Ecosperity）会议以来，这已成为它参与和倡导可持续发展的重要平台。

这个平台除了举办常年旗舰活动生态繁荣周和生态繁荣对话，也与伙伴发布有关可持续发展的报告、文章和影片，同时主办讲座等活动来提高公众意识，让大家一起行动起来。

尽管通往净零目标的三条路径各有挑战，但仍需勇往直前。

朴炅娥语重心长地说：“一个毫无生机的星球是没有回报的。可持续发展是不断前行的旅程，我们必须不断努力，为世代构建更美好的世界。”

选择合作而非脱售 助投资组合公司脱碳

淡马锡积极支持投资组合的企业转型，不会因为投资公司未达到脱碳目标，就直接退出投资。

朴炅娥强调，作为努力实现脱碳和碳效率投资组合的一部分，淡马锡定期与投资组合公司就它们的气候转型计划进行沟通。

例如，新加坡航空（SIA）和新加坡能源集团（SP Group）等投资组合公司在转型计划中都取得了长足进步，这为淡马锡所乐见。

“虽然我们没有规定投资组合公司遵循固定的路径来减少碳排放，但我们更愿意与它们合作，并从财务可行的角度，积极支持它们进行商业模式转型和采取减排行动，而不是将它们脱售。”

淡马锡也认为，虽然减少在碳排放企业的投资可以协助实现可持续发展目标，但这对减少碳排放和应对气候紧急情况却毫无帮助。

不过，淡马锡也意识到，气候相关风险会影响公司实现长期可持续回报的能力。为减轻这类风险，淡马锡把环境、社会与治理（ESG）考虑因素纳入投资决策。

例如，淡马锡在评估投资时，采用了每吨二氧化碳当量50美元的内部碳价。 通过将碳排放的经济和社会成本作为内审考量，进一步指导符合更广泛气候目标的投资决策。

淡马锡的所有新投资都经由投资委员会评估，委员会将从几个方面审查投资对气候和环境的影响。

例如，这些公司是否影响气候变化，以及科技创新和不断变化的客户需求，能否带来新机遇。

投资委员会也从物理风险（Physical risk）和转型风险（Transition risk）角度衡量气候变化对投资的影响。物理风险是指由自然灾害、气候变化、能源价格波动、供应链中断等因素引起的风险。转型风险则是指由社会、科技和政策变化引起的风险。

淡马锡这么做不仅能够通过投资将环境或社会所受到的实质负面影响减至最小，而且还能帮助淡马锡加速取得积极的气候成果。

【本系列由淡马锡呈献，三之一】