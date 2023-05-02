6月储蓄债券利率为2.81％ 跌势料延续

新加坡储蓄债券利率重回跌势，新一批将在6月1日发行的7亿元储蓄债券，首年利率为2.81％，较上一批的3.03％低，10年平均利率同样为2.81％，也低于上一批的3.07％。

新加坡金融管理局星期二（5月2日）公布下个月发行的储蓄债券利率和详情。这批债券的认购截止日期是5月26日，债券为期10年，将在2033年6月1日到期。

储蓄债券利率出现下滑迹象，去年12月发行的储蓄债券10年平均利率达到3.47％的高峰，随后便下滑，今年4月发行的债券虽然回升至3.15％，但涨势无法延续，5月的债券又转跌。

刚发行的5月份储蓄债券，认购额是7亿零550万元，相比上一批债券的7亿5812万元认购额，减少6.94％。

分析：首年和10年平均利率或跌破2.5％和2.8％

辉立证券研究投资分析师孙金发接受《联合早报》访问时说：“由于利率已接近顶端，我们预期接下来发行的储蓄债券的收益率继续受压。美国第一共和银行的倒下再次凸显自3月以来由高利率环境引发的银行业震荡，这些事件可能促使美国联邦储备局接下来更为谨慎，或在会议中采取不那么鹰派的立场。”

美国金融监管机构星期一（5月1日）宣布接管陷入财务困境的第一共和银行，并随即批准摩根大通收购，这使第一共和银行成为两个月内第三家倒闭的美国地方银行。

孙金发指出，俗话说“美国打喷嚏，全球就感冒”，美联储今年稍后减息，可能导致新加坡储蓄债券利率进一步下跌，首年利率和10年平均利率可能分别跌破2.5％和2.8％。

美联储将于美国时间星期三（5月3日）宣布政策决定，市场人士普遍预测当局再加息25个基点，并可能是本轮收紧周期的最后一次加息。

财务规划公司星融（SingCapital）执行总裁谢诏全说，市场预期美国利率将在下个月改变方向，但在他来看，只要通货膨胀居高不下，利率应该会保持在高水平。

至于是否值得继续投资储蓄债券，他认为，储蓄债券在10年的期限内提供稳定利率，并且属于灵活的投资工具，让人们在存放应急基金的同时，赚取具吸引力的无风险回报。

市场不看好国库券利率延续涨势

新加坡政府国库券接下来的走势也备受关注。上一批在4月26日拍卖截止的六个月国库券截止收益率为3.83％，高于之前一批在4月13日拍卖截止的六个月国库券取得的3.75％。

下一批拍卖的六个月国库券将在5月4日推出，市场人士也普遍不看好国库券利率延续涨势。