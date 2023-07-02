银行定存利率纷下跌 不少国人更新继续赚利息　

尽管银行定期存款利率呈下跌趋势，不少国人仍选择在定存到期时更新，以继续赚取利息。市场人士指出，随着我国通货膨胀率放缓，以及银行之间争夺定存的竞争趋缓，定存利率预计会进一步走低。

相较于过去一年银行定存优惠利率高达4.1％至4.2％的情况，目前市面上的定存年利率明显下降。以华侨银行和大华银行为例，今年5月的定存利率分别为3.3％和3.45%，但在6月已双双下调至2.70%。除了兴业银行、花旗银行和马来亚银行，大多银行的利率都不超过3.5%。其中，马来亚银行提供的定存优惠利率最高，为3.90%，但必须存入至少2万元并附带条件。

尽管如此，国人继续把资金投入定存的兴趣似乎不受影响。华侨银行财富管理新加坡部常务董事陈秀丽接受《联合早报》询问时透露，在市场出现波动的当下，消费者会继续投向提供合理收益率的安全避风港。

她说：“超过一半的定存客户会在定存到期时更新。我们配合竞争环境的变化，定期检讨定存优惠利率，为客户提供能够满足他们的储蓄和财富累积需求的利率水平。”

陈秀丽指出，自美国联邦储备局去年起开始加息，本地定存利率已显著高于几年前定存优惠利率不到1%的水平。

新元定存利率 或随我国通胀放缓而下滑

花旗银行新加坡的财富管理主管雷志明指出，近几个月，银行的新元定存更新率相当平稳。展望将来，广泛的新元定存利率可能随着我国通胀放缓而下滑。

新加坡金融管理局和贸工部发布的最新数据显示，我国核心通胀10个月来首次降至5％以下，5月核心通胀率为4.7％。

针对客户更新定存的兴趣，马来亚银行发言人说，银行继续在这方面获得客户正面反应。

至于利率接下来的走势，发言人说，从今年初开始，定存利率已从最高点回落。此外，本地银行已拥有大量新元定存，可能使银行争取定存的竞争趋缓，进而导致定存利率走低。

根据金管局网站的数据，5月份本地的新元存款比4月份增加0.86%，达8191亿元。

星融（SingCapital）执行总裁谢诏全受访时说，双鸟在林不如一鸟在手，与其期盼利率会上升，人们不如考虑在定存到期时更新以求踏实。

不过，他提醒，银行定存利率还是低于我国目前的核心通胀率，把全部资金投入定存，将导致购买力被通胀侵蚀。国人可考虑固定收入单位信托，投资广泛的政府和高素质企业债券，以期取得更好的回报率。

六个月国库券收益率 高于定存利率

目前，六个月政府国库券（T-Bill）的截止收益率（cut-off yield）高于多数的定存利率。最近一批在6月27日发行的国库券收益率为3.89％。

不过，市场人士认为，国库券收益率已过了高峰期，预料不会再攀升到4％以上，但也不会骤降。

马来亚银行发言人说，随着美联储加息周期接近尾声，国库券收益率很可能已见顶。六个月政府国库券收益率已从今年1月初的4.4%，降至6月底的3.9%。

不过，该银行认为，美联储预计不会在今年削减利率，因此国库券收益率应该不会大幅下跌，除非是出现美联储改变立场的明确信号。

下一批六个月国库券已在上个星期三（6月28日）推出，7月6日进行拍卖。

另一方面，新加坡储蓄债券的利率也走低。7月份发行的储蓄债券10年平均利率为2.82%，之前多批发行的储蓄债券利率都处于3%以上。