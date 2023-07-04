星展向金管局借出300亿元 尚达曼：平常的公开市场操作

新加坡金融管理局和银行之间的借贷，是平常的公开市场操作（money market operations），对金管局执行货币政策至关重要，也不影响银行向中小企业贷款的能力。

星展集团总裁高博德在一次业绩说明会上透露，银行向金管局借出300亿元，因为银行缺乏适合的投资机会。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期一（7月3日）书面答复工人党议员贝理安的国会询问时指出，高博德的发言可能被理解为金管局向星展借款以满足当局的需求，事实并非如此。

尚达曼：公开市场操作是中央银行核心功能

尚达曼说，公开市场操作是中央银行的核心功能，以确保银行体系拥有适当的流动性。“换言之，足以满足银行对储备和结算余额的需求，但又不会过多。”

在新加坡，公开市场操作和金管局以汇率执行货币政策是相辅相成。

尚达曼指出，新元向来有升值压力，这部分反映了投资者对新加坡的信心。为了防止新元升值超过金管局设定的货币政策，当局在外汇市场卖出新元、买入外国货币。这造成外汇储备增加，银行体系中的新元流动性也增加。

因此，金管局通过公开市场操作，从银行体系中撤出多余的流动性，因为过多流动资金会导致金融体系脆弱，例如资产价格膨胀和信贷过度增长。

向银行借款是金管局执行公开市场操作的方式之一。与其他中央银行一样，金管局每天进行拍卖，由一级交易商（Primary Dealers）竞标。本地银行是13家一级交易商的一部分，并参与每日的拍卖。

尚达曼强调，参与拍卖并不影响银行向微型和中小企业贷款的能力，这些贷款取决于银行各自的定价和信贷条件。