丰树产业在日本九州首个物流房产将落成

丰树产业（Mapletree Investments）星期三（7月12日）宣布在日本取得强有力据点，丰树筑紫野物流中心第一阶段（Mapletree Chikushino Logistics Centre Phase 1）成为丰树产业在日本九州的第一个物流房地产。

丰树产业星期三透露，它在当地举行了一个日本传统仪式，庆祝丰树筑紫野物流中心第一阶段即将落成。出席者包括该市政要和丰树的高管。

这个物流中心是甲级物流设施，共有四层楼，总楼面超过11万平方公尺，即将在7月间落成。这将为丰树增添又一日本房地产。截至3月底时，丰树在日本的资产管理规模已达39亿元。集团在日本的资产组合涵盖物流、办公室、零售，以及住宿房地产。

丰树澳大利亚及北亚区域首席执行官黄民雄说：“自2007年以来，丰树一直在日本各地收购、开发和管理各种优质资产。我们在日本各地的物流房地产创造收入累计超过16亿新元，见证了物流是增长表现最佳、最具弹性的行业之一。这种稳定的增长证实了我们将资产组合扩展到九州物流市场的决定。完成九州的新开发项目将加强我们在日本八个地区中七个地区的立足点，并提供更多机会为日本物流业带来价值。”

丰树日本的管理层透露，这个物流中心的第一阶段，已经吸引第三方物流公司和其他业者的浓厚兴趣。它占地超过11万6000平方公尺，可发展总共23万1600平方公尺的物流楼面。