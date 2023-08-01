瞄准电子支付巨大商机 本地银行纷推出在中国扫码付款服务

中国疫情后进一步放宽入境限制，前往中国旅行人数预计激增，外国人在中国消费付款成为更受关注的痛点。本地银行和金融科技公司瞄准电子支付需求及巨大商机，纷纷推出扫码付款服务。

本星期五（8月4日）起，华侨银行（OCBC）银行客户可以通过手机应用扫描银联（UnionPay）QR码，在中国大陆、马来西亚、泰国和香港等47个市场，付款给零售商。这是继星展银行后，第二家让客户在中国扫码付款的本地银行。

根据华侨银行星期二（1日）发布的文告，客户支付款项将从银行账户中直接扣除，每日顶限是1000元。交易前手机应用会显示兑换率，交易无须支付其他费用。

星展银行去年推出类似扫码付款服务，让PayLah!应用用户扫描银联QR码付款，应用将自动处理货币转换交易。用户可在银联在全球各地的4000万家商户使用这项服务。

另外，本地金融科技公司Aleta Planet已在几年前与银联合作，让消费者凭虚拟卡在中国进行银联QR码支付。该公司指出，银联QR码支付在中国超过1600万家商户均可使用，还可以在中国以外的31个国家和地区使用。

至于大华银行，它受询时说，该行向来支持跨境电子支付举措，特别是东南亚区域市场。大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰说：“作为区域业务规模最大的新加坡银行，我们将继续以便捷、无现金的转账和付款方式，为客户在东南亚区域的旅游和零售消费提供便利。”

中国政府上月23日宣布，从7月26日午夜零时起，恢复对持普通护照到华经商、旅游观光、探亲访友和过境的新加坡公民15天免签入境政策。

在中国恢复对我国公民的15天免签证入境政策后，前往中国旅行人数预料激增。然而，中国目前以电子支付为主要支付方式，很少商家接受刷卡或现金支付。这使得为外国消费者提供电子支付服务愈发重要。

华侨银行指出，推出这项功能是因为QR码支付在全球日益流行。根据市场研究咨询公司Future Market Insights的报告，今年全球QR码支付市场规模预计达到155亿元，到2033年预计超过740亿元，年复合增长率为16.9％。

华侨银行环球个人银行总裁郭斯强说：“我们期待扫QR码付款，成为较小数额零售购物的主要支付方式。尤其中国恢复免签入境政策和杭州亚运会等大型活动接踵而来，新中两地旅客预料增加，我们相信客户会喜欢这个无缝支付方式。”

银联国际新加坡国家经理刘可薇说：“越来越多新加坡居民将移动支付视为一种快速、安全和无缝的支付方式，我们很高兴与华侨银行建立数码合作伙伴关系。”

微信支付和支付宝陆续开放境外卡支付

另一方面，中国两大电子支付平台微信支付和支付宝，近期陆续开放商户网络给VISA等国际卡组织，让境外用户能绑定国际信用卡和转账卡，在中国进行无现金支付。这将极大提升外国消费者在中国的消费支付体验，并象征中国金融服务的进一步开放。

许诗敏（32岁，公务员）计划今年10月到上海和杭州旅行。她说：“我已经20年没去中国了……所以当我知道能直接使用华侨银行手机应用付款，这不仅听起来很方便，也意味着我省去一些旅行的准备工作。”