竞争白热化 本地数码银行为抢客纷调高存款顶限

本地数码银行竞争白热化，有银行调高储蓄户头存款顶限和开放给公众开户才短短一星期，供公众开户的名额已满，也有银行宣布提高优惠利率的存款顶限，争抢存款客户。

由Grab和新电信合资的GXS银行在7月19日，把储蓄户头存款顶限从5000元提高至7万5000元，并且开始让公众开设储蓄户头。

据《联合早报》了解，GXS银行获得当局批准调高银行的总存款上限后，于7月19日开放给更多客户申请开户。大约一星期后，银行于7月25日通过社交媒体平台通知消费者，给公众申请开户的名额已满，不再接受新客户申请。

冬海集团（Sea）的MariBank从7月20日开始，也将储蓄户头的存款顶限提高至7万5000元。

MariBank发言人说，银行客户群的增长令人鼓舞。接下来几个月，银行将以邀请方式开放给更多生态系统之外的个人用户和中小企业开户。

上述两家银行持有全面数码银行执照。根据新加坡金融管理局的规定，这两家全面数码银行刚开始营运时，不能接受超过5000万元的总存款额，以保护消费者的利益，预计运作一至两年后不再有这个限制。

数码银行存款顶限上调引发关注

近期数码银行存款顶限上调也引起了市场人士对风险的关注。议员杨益财（拉丁马士区）星期四（8月3日）提出国会口头询问，数码银行万一倒闭，金管局如何确保存户的存款受保障。

副总理兼财政部长黄循财通过书面回复时说，金管局要求全面数码银行在发展的同时逐步建立业务模式和风险管理能力。全面数码银行是新起步企业，它们的母公司不是银行，且在银行业没有业务记录。

黄循财也是金融管理局主席。他指出，随着全面数码银行在风险管理能力建设方面取得进展，金管局提高了它们的总存款上限。金管局不披露每家全面数码银行的具体总存款上限，这跟当局对个别银行制定的监管条例是一样的。

除了整体存款顶限，全面数码银行的每名存户有7万5000元的存款顶限，这和新加坡存款保险公司的存款保险计划（deposit insurance scheme）现有上限一样，全面数码银行也是这计划的成员。

这意味着，存户交给数码银行保管的存款，获得的保障跟传统银行一样，如果银行倒闭，每名存户可索回最多7万5000元存款。

黄循财说，全面数码银行在初期阶段也受到其他限制，例如不可开展自营交易（proprietary trading）活动，让全面数码银行专注于以适当的风险情况扩展核心业务。此外，与新加坡其他全面银行一样，全面数码银行须遵守同样的审慎要求，如资本和流动性要求。

另一方面，渣打银行与职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）合资设立的数码银行优信银行（Trust Bank）日前宣布，从8月1日起提高优惠利率的存款顶限，从7万5000元调高至12万5000元，同样争抢存款客户。

首12万5000元的基本利率是1.5％，12万5000元以上存款利率是0.05％。如果使用优信银行卡每月进行五笔合格交易，全国职工总会会员的首12万5000元存款可享有2.5％利率，非会员则为2％。

在这之前，首7万5000元存款的基本利率为1.5％，7万5000元以上存款可获得0.05％利息。

优信银行持有的是全面银行执照，不受存款额限制。

优信银行发言人说，银行为服务定期检讨，考虑到客户反馈想获得更大灵活性和便利来赚取更多存款利息，于是决定调高优惠利率存款顶限。