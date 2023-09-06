汇丰：36%在本地国际公司 未来两年优先拓展新加坡业务

36%已在新加坡开展业务的国际公司，未来两年将优先考虑拓展新加坡业务。另一方面，已在马来西亚和泰国开展业务、并考虑近期拓展当地业务的国际公司，则分别达27％和24％。

汇丰银行（HSBC）星期三（9月6日）发布“环球连系”（HSBC Global Connections）报告，公布3509家年营业额至少为500万美元（约681万新元），来自澳大利亚、法国、德国、中国大陆、香港、印度、英国、美国，以及海湾合作委员会成员国（巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国）等国的国际企业对东南亚市场的计划和看法。

报告显示，这些国际公司对它们在东南亚的发展前景更感乐观，预计未来一年能在区域内取得至少20%增长的公司达71%，超过2022年的61%。

除了企业自身的增长，近四分之一（24％）的受访公司计划今年在东南亚“大幅提高”并购活动以催生增长，30％计划在明年增加并购活动。并购意愿比率最高的国际企业分别来自中国大陆（65%）、香港（63%）、印度（58%），以及海湾合作委员会成员国（58%）。

受调查公司中，近半（46％）已在新加坡开展业务。其中，已在本地开展业务的科技企业、电商、金融科技企业，分别达60%、46%和46%。

报告指出，吸引公司在此扩张的因素包括：新加坡拥有的熟练劳动力、不断进步的数码经济、发达的基础设施、良好政府和监管环境，以及供应链的连通性等。此外，有70％受访公司计划利用2019年生效的欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA）。

不过，受访国际企业依然认为新加坡业务有挑战。31%认为宏观经济和监管环境是一个挑战。35%来自香港的国际企业认为聘请员工是最大挑战，三成来自德国的国际企业认为文化差异是最大挑战。

另一方面，对那些希望进入亚细安新市场的国际公司来说，马来西亚是首选“登陆地”，有四分之一没有在当地开展业务的公司，计划在未来两年内在那里扩张。印尼和菲律宾分别名列第二和第三。