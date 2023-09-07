国际证券组织吁监管机构 确认DeFi幕后负责人保护投资者

国际证券委员会机构（IOSCO）星期四（9月7日）呼吁管制者确认去中心化金融（Decentralized Finance，简称DeFi）活动背后的负责人，以防范不当行为和保护投资者。

这包括管制者应审核开发商、主要投资者和创业投资公司等在DeFi活动扮演的角色。

IOSCO是证券管制者的主要国际政策论坛，成员包括新加坡金融管理局和美国证券交易委员会。它星期四发布一份DeFi咨询报告，提出九项政策建议，旨在加强DeFi市场的完整性和投资者保护包括上述建议，并征询意见。

这份咨询报告由IOSCO设立的金融科技工作小组负责制定。根据报告，这些建议和指导描述了监管机构如何分析DeFi产品、服务、安排和活动，旨在帮助要通过现有监管框架将IOSCO标准应用于DeFi的司法管辖区当局，以及正在考虑制定新框架的当局，以解决任何潜在缺口，从而实现与传统金融市场相同或一致的监管结果。

所谓DeFi，是利用去中心化的区块链技术与智能合约而建立的一套新的金融系统，可用于贷款、交易、保险和投资等金融领域。DeFi交易往往涉及到加密货币的使用，包括稳定币（Stablecoin）。

金管局助理局长：无论DeFi运行模式都能确认“负责人”

新加坡金融管理局助理局长（资本市场）兼IOSCO金融科技工作小组主席林端利表示，一般误以为DeFi是真正去中心化和由自主程序或智能合约治理。实际上，不论DeFi的运行模式如何，都能确认出其“负责人”。

“我们的建议因此以需通过正常或法律渠道确认这些人为前提，他们应该负责维持对投资者的保护和市场的诚信。”

IOSCO也建议监管机构应致力于全面了解此类DeFi产品、服务、安排和活动，这对决定采取适当管制反应非常重要。

IOSCO建议当局与跨境管制者合作和分享信息

由于DeFi产品、服务、安排和活动的跨境性质，IOSCO建议管制者应该有能力与其他管辖区的管制者合作和分享有关信息，包括解DeFi与较广的加密资产市场和传统金融市场的相互连接情况，同时考虑其中的风险。

IOSCO主席瑟维（Jean-Paul Servais）指出，这些加强管制框架和跨境监督的建议，将与IOSCO在5月发布的加密货币和数码资产市场的政策建议交互运作。“在敲定后，这两组建议将提供清晰、可相互运作，以及全球一致的政策框架，以管制加密货币和数码资产市场，包括DeFi。这标志着在投资者保护和市场诚信的管制方面，向前迈出一大步，达到与传统金融市场一样或一致。”

IOSCO希望在2023年底时，能敲定这些有关DeFi的政策建议，提交意见的截止日期是在10月19日。