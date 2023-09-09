美科技股疲软 亚股下滑海指跌0.58％

受美国大型科技股疲软影响，本地和区域股市普遍表现不佳。新加坡海峡时报指数星期五（9月8日）闭市跌18.84点或0.58%，收报3207.75点。

亚太股市普遍下滑。东京股市跌幅最大，下跌1.16%。上海、深圳股市分别下滑0.18%和0.07%，台湾股市下滑0.26%，悉尼股市下滑0.2%，首尔股市微跌0.02%。香港股市因恶劣天气休市。

星期五本地股市全场成交量7亿7817万股，总交易额6亿7150万元。上升股177只，下跌股184只。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》访问时说，海指自两周前反弹过后，市场流动性不足，交易量处在低位，对指数造成压力。但另一方面，在美股承压回调、中国股市连续下跌的背景下，海指跌幅较小，显示出一定韧性。

他认为，当前以英伟达为代表的科技股在大幅超卖后开始回调，接下来如果科技股尤其是人工智能相关板块走软，会对整个大盘造成打压；而如果维持强势表现，美股将能够持稳，本地市场也将得到不错的支撑。

银河—联昌证券股票经纪林椲倢受访时说，投资者应密切关注美国国债收益率和美元指数变化，通常情况下这两者与股市呈负相关关系。

他还表示，中美关系也是市场关注的重点。在中国禁止官员购买苹果产品后，美方表示将可能对中国晶片制造商中芯国际展开调查，因为后者向华为提供晶片，违反了美国的制裁规定。中美紧张局势加剧，将影响新加坡股市。

辉立Nova分析师林知霖受访时表示，新加坡消费者物价指数（CPI）将于9月25日发布，将可能影响新加坡金融管理局在10月发布的货币政策，从而影响银行股占比四成的海指。

他预计，中国复苏和美国联邦储备局加息轨迹的不确定性，会在短期内持续引发股市谨慎情绪。但他对航空和旅游业依然保持乐观态度。

海指成份股方面，17只下滑，七只上涨，六只持平。

领跌的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和华侨银行（OCBC Bank），分别下滑1.92%和1.35%，收报32.13元和12.43元。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFIRG），分别上涨1.17%和0.79%，收报1.73元和2.54美元。

个股消息方面，康盛医疗集团（Thomson Medical Group）公布2023财年全年业绩。集团息税折摊前盈利（EBITDA）为1亿零330万元，同比下滑5.8%，其中，马来西亚业务盈利增长43.7%，而新加坡业务盈利减少15.9%。总营收为3亿5580万元，同比增长6.6%。董事会宣布派发每股0.04分的末期股息。公司股价闭市涨1.7%至0.06元。

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）表示，它已完成对罗央弯8号（8 Loyang Crescent）的撤资。这次撤资之后，信托的投资组合共190个房地产，其中包括新加坡的51个。信托管理的资产总价值为135亿元。信托股价闭市涨0.6%至1.67元。

绿达环球（Reclaims Global）公布截至7月31日的2024财年上半年业绩显示，上半年净利为74万元，同比下滑19.5%，每股净利0.70分。总营收为1072万元，同比下滑22.6%。董事会宣布派发每股1分的中期股息。公司股价闭市报0.145元，无变动。