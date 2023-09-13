F1大奖赛料带动酒店零售盈利 但整体营业表现提振有限

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛吸引大批外国游客来新消费。股市分析师认为，这能提高本地酒店和商场的收入，但由于赛事仅短短数天，收入涨幅不多，对相关股价的助力预料不大。

F1车赛将在星期五开跑，预计会有25万海内外观众前去观看三天的赛事。虽然今年的观众席位减少导致出席者比去年的赛事少了17%，但外国游客在这段期间的消费，料能提高本地酒店、餐饮和零售业者的收入。

根据旅游服务和酒店预订网站Trip.com的数据，星期五至星期天（9月15日至17日）的本地酒店需求量比平常上升将近六成，其中以星期五最多。Agoda网站也表示，大奖赛期间的酒店和旅游的搜索率显著增加。

酒店也趁机提高房费，据《联合早报》较早前报道，F1期间有赛道景观的酒店房价从1800元起跳，最高可达3500元一晚。

辉立证券研究高级投资分析师陈润雄接受本报访问时说，酒店股和酒店房地产投资信托将能直接受益于F1赛事，其中获益最大的是所有酒店都位于新加坡的远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）。他预测，本地酒店的平均房费在赛事期间会创下历史新高。

他也预测，云顶新加坡（Genting Singapore）收入料会增加，因为游客可能会在车赛前后去赌场。

“旅游活动增加促使赛事期间的酒店客房平均收入（RevPAR）上升，直接提高上述几只股和房地产投资信托的收入。可是我们认为股价已纳入这部分的营运表现。”

新加坡兴业银行股票研究副总裁维杰（Vijay Natarajan）认为，除了远东酒店信托，F1车赛也会带旺城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）的生意。

观赛人潮也可能会在滨海湾赛场附近的商场用餐和购物，维杰认为，凯德综合商业信托（CICT）将会受益，因为旗下商场如来福士城（Raffles City）、福南（Funan）和白沙浮商业城（Bugis Junction）都位于赛车道附近。

赛事仅三天 对业者整体经营表现提振有限

虽然赛事期间收入会增加，但赛事只有三天，对业者整体经营表现的提振有限。

维杰受访时说：“我们不认为F1车赛会显著提高这些业者的盈利，但赛事成功举行和游客涌入的好消息能提振酒店投资信托和零售房地产投资信托的投资情绪，价格表现可能会因此而比平时稍微好一些。”

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣同样认为，车赛对酒店和商场业者的盈利帮助不大，但本地酒店业的复苏进展良好，因此多数酒店投资信托今年料有不错的表现。

他建议投资者考虑买入业务集中在亚洲的酒店投资信托，如城市发展酒店服务信托、远东酒店信托，以及凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）。