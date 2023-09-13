GIC首席执行官林昭杰：不急于放宽货币政策 美联储明年或不启动减息

美国联邦储备局的一举一动受全球投资者关注，新加坡政府投资公司（GIC）首席执行官林昭杰认为，美联储可能不会在2024年启动减息。

林昭杰星期三（9月13日）出席米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit），并针对接下来的全球投资展望发表看法。

他指出，当前有四项议题是GIC最关注的，利率是其中之一，包括它会否保持在目前水平，甚至在多长时间内保持在较高水平。

“我认为，美联储希望确保通货膨胀率不会反弹，因为这关系到美联储的信誉。美联储在2021年经历了通胀率大幅上升，这是它无法承受的。”

林昭杰因而认为，美联储不会这么快放宽货币政策，更估计不会如市场预测在2024年就开始减息。

投资人工智能要小心短期炒作

林昭杰也谈到了人工智能的投资机会。他表示，GIC对于投资人工智能领域的起步公司是非常谨慎的，尤其是那些还未有商业模式、估值却很高的早期初创企业。

“就像所有带来变革的科技一样，总会有一些短期炒作。如果不小心、也不保持专注，投资者就会错过长期上涨机会。”

他透露，GIC更关注人工智能领域的基础设施和平台公司。

“我认为，平台公司有很大的潜力，因为他们已有分销网络和客户群，可以向现有的客户销售产品或以订阅方式收费。”

林昭杰指出，很多企业展示如何使用人工智能以减少经营成本、争取到新客户和创造价值，但这些价值很多时候是被平台公司赚走了。

“因此，对投资者来说，重要的是别只盯着创造收入的一端，而是要纵观整个价值链，看看究竟是哪里获得了收益。”

仍可投资中国市场唯须慎选

除了针对个别领域，林昭杰认为，从长期来看，中国仍然是一个可投资的市场，但投资者必须根据宏观条件作出调整。

他指出，中国面临许多复杂问题，它正寻求一种新的经济模式，以继续创造良好增长和就业机会。投资者因此很难采取“由上而下”（top down）的投资策略，不能因为看好某个领域就决定大举投资。

“例如，中国的某些行业是领先全球的，绿色科技是其中之一，那里也有很多优秀的企业家。可是，我们必须采取‘由下而上’（bottom-up）策略，寻找适合的投资机会。所以，我们几乎是逐笔交易评估。”

林昭杰认为，消费领域也将提供良好投资机遇，因为消费将在中国的新经济模式中发挥更大作用。

与林昭杰同场对话的有私募基金合众集团（Partners Group）执行主席密斯特（Steffen Miester）。

密斯特指出，15年前，合众在中国市场相当活跃。但由于中国市场估值太高，合众过去五年减少了中国的投资活动。

不过，密斯特认为，中国的医疗保健和生物学领域值得关注。“如果当地和全球都有适合的投资团队，并了解这些领域，那么这些领域会非常有吸引力。”