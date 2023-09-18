金管局下月拟就骗案赔付向公众咨询

新加坡金融管理局计划在下个月，就骗案赔付框架展开公众咨询，首先聚焦网络钓鱼诈骗。

担任金管局董事的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，星期一（9月18日）针对阿裕尼集选区议员林瑞莲提出的休会动议，作出回应时如此透露。

陈圣辉也表示，会留意其他国家包括英国在内，已经实施或正在考虑实施减轻受害者损失的机制，并在进一步制定框架时加以考虑。

林瑞莲在休会动议中，探讨应该如何公平对待因诈骗和恶意软件而蒙受损失的银行客户。

陈圣辉：须在公平问责和同情之间取得平衡

陈圣辉说，这是一个棘手的问题，因为任何一个案件的损失金额都可能很大。

“我们必须在公平问责和同情之间取得平衡。有部分人认为，银行可以轻易承担诈骗案引致的损失。然而，没有适当的问责就全额赔偿既不公平，也不可取。这么做会削弱银行用户的警觉性和个人责任感。”

陈圣辉指出，金管局已发布指导意见，要求银行制定明确的处理和调查程序，并公平对待银行客户。金管局也会监督银行如何处理这类纠纷。“在诈骗案件中，银行必须考虑到是否已经履行了义务，以及受害者的行为是否负责任”。

陈圣辉也说，如果银行客户已尽到责任，并防止银行户头登录资料或一次性密码（OTP）被泄露给第三方，他们应无须承担损失。

林瑞莲促政府允许骗案赔付框架溯及既往

然而，林瑞莲认为，诈骗手法愈来愈复杂，消费者根本没有足够的能力对抗诈骗分子。

而且，裁定公平与否是需要时间的。林瑞莲引述新加坡金融业纠纷解决中心（FIDReC）的数据指出，大多数案件在六个月内可以得到解决。“对于一个毕生积蓄化为乌有的家庭来说。这是一个漫长和充满压力的等待。”

林瑞莲也认为，弱势群体如老年人，没有能力与大银行交涉，“要他们证明已经采取了金管局要求的必要预防措施，是很困难的”。

林瑞莲敦促政府考虑英国的做法。从明年起，英国法律要求银行全面赔偿诈骗受害者，除非客户存在欺诈或极端疏忽，或交易涉及加密货币或国际支付。

林瑞莲也促请政府考虑允许骗案赔付框架溯及既往。“由于框架迟迟未公布，许多诈骗受害者无法根据框架追索赔偿，而这不是他们的错。”

