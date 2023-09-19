我国工业房地产第二季租赁量同比涨6.1％

我国工业房地产的租赁市场保持强劲，今年第二季的租赁交易同比增加6.1％，增幅大于前一季的2.5％。分析师指出，因通货膨胀和利率高涨，工业房地产和仓库的租金应该会继续上涨。

第一太平戴维斯研究（Savills Research）发布的最新工业房地产报告指出，工业房地产市场第二季的租赁交易同比增长6.1％至3298个。这主要是因为多用户厂房的租赁交易同比增加10.6％，达到过去两年以来的最高水平。

单用户厂房和仓库的租赁交易则分别同比减少5.7％和13.6％。

租金方面，裕廊集团的第二季工业房地产市场报告显示，整体工业房地产租金连续11个季度上涨，创下八年以来的最高水平。

优质多用户厂房第二季的平均月租环比上涨5.3％，至每平方英尺2.13元。随着通胀上升和市场对物流与食品空间的需求强劲，优质仓库和物流房地产的平均月租环比上升4.5％，至尺价1.61元。

在高价值制造业等新增长领域的推动下，多用户厂房今年全年的租金涨幅预计介于4％至6％。由于优质仓库的供应有限，市场对现代高规格物流空间的需求强劲，仓库租金预计增长3％至5％。

工业房地产与仓库租金和价格今年继续上涨

第一太平戴维斯研究部主管张敏璋认为，工业房地产和仓库的租金和价格今年应该会继续上涨，推动因素包括通胀和利率高涨。

报告指出，商业园区的供应吃紧，新供应量将从明年的总楼面面积330万平方英尺，锐减至2025年的81万8000平方英尺。这或支撑商业园区的中期需求。

至于高规格工业房地产，在先进制造业、科技和生物医学科技等高价值制造业崛起的推动下，高规格工业房地产空间的需求保持强劲。面对供应吃紧的情况，具备现代设施的高规格工业空间的需求预料稳健。