市场静候美联储利率决策 海指下跌0.69％

继纽约股市收平之后，市场静候美国联邦储备局本周的利率决策会议结果，并关注原油价格走高的情况，新加坡股市的海峡时报指数星期二（9月19日）下跌0.69％或22.64点，闭市报3240.75点。

亚太股市星期二多数下跌。东京、深圳、首尔和悉尼股市星期二分别跌0.87％、0.88％、0.60％和0.45％，上海持平，香港小涨0.37％。

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均星期二受访时说，继星期一（18日）美国市场的清淡交易之后，星期二的亚洲市场相对平静。标普500指数、道琼斯工业指数，甚至纳斯达克综合指数等主要股指在美国星期一基本持平。“投资者可能会谨慎等待未来两天即将举行的美联储会议，人们普遍预计美联储官员将把利率维持在当前水平。预计美联储还将发布最新的经济预测摘要，这将为投资者提供一些有关美联储想法的线索。”

市场对美联储加息看法不一 投资者观望

法新社报道指出，这是关键的一周，除了美联储会议，英国中央银行预期将宣布它此轮周期的最后一次加息，而市场也将密切留意日本央行改变超宽松货币政策的任何蛛丝马迹。市场普遍预期美联储星期三（20日）将议决维持利率不变，但对美联储之后的计划则看法不一，继续加息和停止加息的看法都各有支持者。在央行的决策出炉前，投资者基本上是等待观望。

布伦特原油期货价目前已达到每桶95美元水平，正在快速迈向每桶100美元。这让人担心通货膨胀率将保持远高于美联储的2％目标。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“尽管美联储可能维持利率不变，但预计将通过声明和点阵图传达坚决的鹰派立场，并有可能在今年晚些时候再次加息。”

为“软着陆”前景辩护 耶伦：劳动力市场仍健康

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，在消费者支出强劲和增长稳健的背景下，美联储可能会大幅上调美国增长预期。 关于美国政府再次停摆的讨论、学生贷款偿还和全美汽车工人联合会罢工，肯定会对美国经济增长数据产生负面影响，但美国财政部长珍妮特·耶伦为“软着陆”的前景辩护，她说，劳动力市场仍然健康，工业产出仍然强劲，而且通货膨胀正在下降。

新加坡股市星期二整体交易量增至11亿股，交易总值增至8亿8891万元。全场上升股仅256只，下跌股253只。

30只海指成份股当中，多达21只下跌，六只股价上涨，三只持平。三只本地银行股皆下跌，大华银行（UOB）下跌1.21％至28.55元，星展集团控股（DBS）股价跌1.17％至33.83元，华侨银行（OCBC）跌0.94％至12.67元。

扬子江船业（Yangzijiang）和新航（SIA）是星期二跌幅最大的两只海指成份股，各跌2.94％和2.06％，闭市报1.65元和6.66元。新电信（Singtel）是涨幅最大的成份股，股价涨2.49％，闭市报2.47元。

个股消息方面，收购者Duchess Avenue宣布行使权利，强制收购所有金光能源与资源（Golden Energy and Resources）的股权。在8月15日的截止日期后还未接受退市要约（exit offer）的股东，将面对强制收购。强制收购完成后，金光能源与资源将除牌。

上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）星期二闭市后透露，新加坡交易所不反对公司延后举行常年股东大会。它向新交所申请延后举行大会，是因为需要更多时间与审计师讨论和解决一些审计问题和／或发现，以及完成2022财年业绩报告的审计。

康盛医疗集团（Thomson Medical Group）星期二闭市后透露，新交所不反对给公司截至12月10日三个月的时间探讨有关选择，以便把公众持股比率恢复到符合挂牌要求。新交所也不反对让公司的股票在这期间继续交易。