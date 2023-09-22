新区域总部Carousell Campus正式开幕

东南亚领先多品类二手交易平台Carousell集团的新区域总部Carousell Campus正式开幕。位于纬壹科技城起步谷（LaunchPad@one-north）的办公室，占地2万5000多平方英尺。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在星期五（9月22日）在开幕仪式讲话时说，Carousell是新加坡引以为豪的企业之一，我国有4000家起步公司和400多家风险投资公司，新区域总部的设立可供Carousell与这些风险投资公司进行交流。

Carousell Campus设有集团首个能力中心，聚集集团旗下品牌和子公司，以优化营运、整合认证和检验能力，并促进合作。

集团今年推出认证计划（certified programme），通过共享专业知识和技术，认证和检验二手物品，包括汽车、名牌包、手机和运动潮鞋（sneaker）。

发展再商务业务 让二手物品买卖更方便和值得信赖

Carousell旋转拍卖联合创办人兼集团行政总裁郭修瑞说，近年来，集团不断发展再商务（recommerce）业务，将继续投资于旗下平台的发展与技术，让二手物品的买卖与购买新物品一样方便和值得信赖。

他在接受媒体访问时说，集团过去一年忙于进行收购，目前专注于将已收购的品牌融入Carousell的平台。在当前的宏观经济环境下，集团保持谨慎乐观态度，在投资和支出方面保持谨慎。

“我们的营收增长保持良好势头，继续减少亏损，并在盈利之路上顺利前行。首次公开售股（IPO）是一种集资方式，当集团在考虑集资时，我们会探讨所有选项，包括IPO。”