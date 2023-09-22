金管局拟明年4月提高存款保险受保上限至10万元

10万元受保上限已完全涵盖存款保险计划下的91％受保存户。

明年4月1日起，新加坡金融管理局计划将每名存户的存款保险受保上限提高到10万元，使得完全受保的存户比率回升到91％。

这意味着，如果本地银行或金融公司倒闭，每名存户可索回最多10万元存款。

金管局今年6月27日发布公开咨询文件，就提高每名存户的存款保险受保上限，以及改善存款保险计划的透明度和营运效率的建议征求意见，公开咨询7月31日截止。金管局于星期五（9月22日）公布针对公众反馈的第一部分回应。

根据第一部分回应，金融机构对于将存款保险受保上限从7万5000元提升至10万元的提议表示支持。少数则建议把存款保险受保上限提高到10万元以上，并将存款保险覆盖范围扩大至包括外币存款。

针对把存款保险受保上限提高到10万元以上的建议，金管局指出，每次提高存款保险受保上限都必须经过仔细考虑，因为提高存款保险的额度也有银行成本，而这些成本最终会转嫁给银行的客户。

我国存款保险计划旨在保护小存户，因此可以通过查看完全受保的存户比率来评估安全保障（safety net）是否足够。10万元的受保上限已经完全涵盖存款保险计划下的绝大多数（91％）受保存户。

存款保险限额上一次评估是在2019年，当时从5万元提高到7万5000元，91％存户的全部存款获得保障。但随着存款额的增长，全部存款获得保障的存户比率在2022年第一季略微下降至89％。

不把外币存款纳入计划

至于有反馈提到希望把存款保险覆盖范围扩大至包括外币存款，金管局考虑到存款保险计划是为了保护小存户的新元核心存款，决定不把外币存款纳入计划中。

金管局说，目前小存户持有外币存款的比率并不高。尽管如此，当局会继续关注外币存款水平，以及定期检讨存款保险计划。

金管局先发布第一部分回应，让该行业有更多时间来实施这些改变。涵盖其余咨询内容的第二部分回应，以及相关修改立法的草案将在适时公布。

存款保险计划由新加坡存款保险公司（Singapore Deposit Insurance Corporation）管理，为存户在新加坡银行或金融公司的新元存款提供保障。

这项计划覆盖的存户不仅包括个人存户，也包括个体户、合伙企业、公司，以及其他组织如协会等。

根据存款保险法令，在我国有业务的全面银行必须是存款保险计划的会员，目前共有39个会员银行，包括拥有零售银行业务的数码银行优信银行（Trust Bank）、GXS和MariBank。