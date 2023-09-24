高利率高油价不利全球经济复苏 股市料继续波动

高利率环境和节节攀升的油价对全球经济复苏不利。经济前景难料，股市分析师预测，本周股市将继续出现波动。

欧洲ICE期货交易所11月交割的布伦特期货价格上个星期五（9月22日）以每桶93.27美元（约127新元）作收，下跌3美分，跌幅为0.03%。市场担忧利率高企抑制原油需求，但同时关注俄罗斯禁止原油出口对油价造成的影响。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“利率持续高企和油价高涨浇熄了市场对经济快速复苏的希望，也无可避免地抑制了股市表现。股市本周料会继续剧烈波动，尽管投资者可趁低买入估值改善的优质股并推动股市间歇性上升。”

美国股市是亚洲主要股市的风向标，新加坡交易所市场战略师霍维（Geoff Howie）指出，接下来市场会关注星期五（29日）公布的美国8月份核心个人消费支出平减指数（PCE Core Deflator）。市场预计，这个反映美国物价的数据会同比增长3.9%，低于7月份的4.2%增幅，更接近美国联邦储备局维持通货膨胀率在2%的目标，利率下调的概率有望提高。

他说：“如果数据符合预期，这会是美国联邦储备局自2021年9月收紧抑制通胀措施以来，最小的涨幅。”

若无法及时获得新财年拨款 美政府或面临停摆

另一个可能引发股市波动的，是美国政府可能无法及时获得新财政年拨款，而再次面临停摆的威胁。

大华银行高级经济师柳天成指出，美国国会不太可能在本月底前通过12项拨款法案，如果有其中一部分法案获得通过，仍可能导致部分政府部门停摆。他说：“市场大致上认为，政府停摆期间，美国国内生产总值增幅或每周下降0.1至0.2个百分点。政府恢复运作后则可能以同样幅度提高增幅，抵消政府停摆带来的影响，不会对经济造成永久性损害。 ”

个股消息方面，VCPlus上星期六（23日）披露，公司执行董事林明洲（音译，Lim Beng Chew）和独资子公司APEC Solutions主管叶坤豪（Cedric Yap Kun Hao）已接受商业事务局盘问，也把护照交给当局。

两人没被提控，除了提交护照外，两人没有受到当局的其他限制。林明洲将休缺席假三个月以等待调查结果出炉，并在必要时延长假期。

公司也被令提供信息和文件，包括林明洲和叶坤豪的所有公司电邮，以及两家公司的一些会议记录，还有与房地产咨询公司Sevens Atelier在2021年和2022年的商业来往提案和已完成项目清单或相关文件。

同样受查的Sevens Atelier上星期五回复新交所询问时说，协助调查的三名公司高层中，执行董事林秀芳（音译，Lim Xiu Fang Vanessa）和管理层成员唐耀智（音译，Tang Yao Zhi）已接受当局盘问。公司前执行主席兼首席执行官许执恒（音译，Richard Koh Chye Heng）则还在等待接受盘问。三人都没提交护照，也没被逮捕或被正式起诉。

天然煤矿（Geo Energy）宣布，获印度尼西亚万自立银行（Bank Mandiri）的2亿2000万美元（约3亿新元）抵押贷款，贷款将充作收购计划的资金、营运资金，以及其他资本支出。