六个月国库券收益率升至4.07% 创1月来新高

最新一批六个月新加坡政府国库券（T-bill）的截止收益率升至4.07%，比上一批的截止收益率高了34个基点，也创今年1月以来的新高。

分析师预测，随着美国联邦储备局表明高利率会维持更长时间，国库券收益率可能继续保持在4%以上。

新加坡金融管理局星期四（9月28日）公布拍卖结果，最新一批六个月期国库券申购额为93亿元，发行规模为53亿元，认购率达1.76。通过非竞标（non-competitive bidding）方式认购的投资者获得百分之百的分配，认购额为18亿元。以截止收益率竞标的投资者，则获得约99％的分配。

相比之下，9月14日拍卖的上一批六个月国库券截止收益率为3.73%，申购额近112亿元，发行规模为55亿元，认购率为2.03。以截止收益率竞标的投资者，获约55％的分配。

分析：或继续保持在4%以上

财务规划公司Providend研究分析师林俊雄接受《联合早报》访问时说，新加坡政府债券的表现与美国国库债券紧密相连。美国国债收益率在联邦储备局发表鹰派谈话后走高，只要美联储维持高利率，我国六个月国库券收益率有望维持在4%以上。

Bondsupermart债券研究部分析员黄田昭受访时说：“下来国库券的收益率可能继续攀升，但不会有急剧的升幅。”

去年12月，六个月国库券的截止收益率创下4.4%的高峰，但自今年1月最后一周起就徘徊在3.5%至3.8%左右的水平，除了3月和7月有两次拍卖的截止收益率接近4%，介于3.98%至3.99%。

林俊雄认为，接下来国库券收益率是否能超越之前的4.4%高峰，取决于美联储是否会表现得更鹰派。黄田昭说，在收益率的支撑下，短期低风险投资产品如国库券会对投资者有吸引力。不过，投资者需要继续关注美联储决策人释出的信号和评论，因为它们会影响收益率的走向。