我国将推出和修订25项可持续发展国家标准与认证

我国为支持企业转向更可持续的发展，并掌握绿色经济的新机遇，在未来两年将推出和修订超过25项与可持续发展相关的国家标准和认证计划，预计将有超过1000家公司受惠。

我国自两年前推出2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）以来，已经制定了35项与可持续发展相关的新标准和认证计划，较之前增加超过45％。

新加坡企业发展局（EnterpriseSG）星期五（9月29日）发文告指出，企发局、新加坡标准理事会（SSC）和新加坡认证理事会（SAC）将合作，在未来两年至三年内针对温室气体报告、去碳化和再生能源等领域，推出一系列新的国际和全国标准与认证计划。

这些计划涵盖广泛的可持续发展能力，从加快能源和海事业去碳化的标准，到帮助所有企业减少碳排放、提高能源和水资源管理效率，以及材料管理等方面的标准。

企业采用统一标准可建立市场对本地产品和服务信任

企发局标准与认证总署长（品质评定与标准和认证管理）蔡秀菊说：“鉴于全球对可持续发展的重视，企业必须采用统一标准，并使用经认可的测试、检验和认证服务，以加强可持续发展的实践，从而建立市场对新加坡产品和服务的信任和信心。”

为了减轻企业的负担，企发局于2021年推出企业可持续发展计划（Enterprise Sustainability Programme），已支持70多家公司采用可持续发展相关标准。

在国际层面，新加坡活跃于多个制定可持续发展标准的国际技术委员会。自2019年以来，新加坡参与了国际标准组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）旗下的27个国际技术委员会。

例如企发局和新加坡标准理事会负责带领，为设计与安装浮动式太阳能发电厂制定IEC标准。新标准预计于2024年底发布。

文告说：“通过带领制定这一新的国际标准，新加坡将与国际接轨，并被公认为浮动式太阳能发电厂技术发展的重要参与者。”

扩大国际相互认可协议 企业出口产品和服务更便捷

为帮助企业掌握海外绿色经济的机遇，新加坡认证理事会计划扩大我国在国际的相互认可协议（Mutual Recognition Arrangements），新加坡企业可以更便捷地出口产品和服务至中国、印度、印度尼西亚和美国等100多个经济体。

相互认可协议是不同经济体的认证机构之间达成的协议，相互承认由对方认可的合格评定机构出具的报告和证书。