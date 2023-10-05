债券收益率回升成投资亮点 证券市场表现失色料持续

市场普遍预期高利率会维持更长时间，寻求债券收益成为今年第四季的重点投资策略。全球证券市场却因债券收益率回升而表现失色，预计这个趋势会延续至第四季。

全球证券市场今年第三季普遍退低，主要是因为债券收益率回升引发广泛的套利活动。根据星展集团星期三（10月4日）发表的投资总监第四季展望报告指出，截至8月25日，全球证券市场今年第三季下跌1.5％，而且没有一个地区的股市能幸免。

由于债券收益率预计会维持高位更久，星展预期第四季证券市场表现不振，主要区域之间的股市表现也不会有太大的区分。在发达市场中，星展看好宏观势头强劲的美国和日本股市；鉴于中国股市整体疲弱，预计亚洲（除了日本）市场继续表现不佳。

至于债券市场，星展看好三至五年期A或BBB评级的投资级债券（investment grade bond），但对高收益率债券（high yield bond）持谨慎看法，因为它的年期较短，再融资的风险高。星展预期，明年高收益率债券的利差会扩大，因为高利息环境导致违约风险上升。

报告披露，截至8月23日， 今年全球流入投资级债券的资金达412亿美元（约565亿新元），而高收益率债券则录得91亿美元的资金流出。

另一方面，Nuveen全球投资委员会对证券市场持中立态度，也对投资级债券和优先贷款（senior loans）的看法相对正面，而它最看好的是私募信贷（private credit）。Nuveen认为，投资者对私募信贷的需求高，投资基本面强劲，它倾向医疗保健、软件和保险经纪等，抵御经济衰退能力相对强的领域。

高利率环境仍支持银行表现

星展银行首席投资官办公室投资策略师吴琇琼回答《联合早报》的提问时说，投资者对企业第三季的业绩持谨慎态度。基于中国经济放缓，我国的非石油国内出口疲弱和7月的零售销售暗淡，她主张投资者选择有良好盈利前景，能逆势而上的精选股票，或是考虑第三季后才入场，因为明年经济前景会有所改善。

她举例说，过去投资不足的那些领域正在增加订单，宇航业就是其中之一。在疫情过后，旅游需求上升促使飞机维修和保养需求增加，此外，石油服务业的需求大过冠病疫情前，但该行业的投资却滞后，目前，石油服务和勘探活动已经恢复。

第四季高利率环境仍旧支持银行的净利息收益率（NIM），加上再融资和抵押贷款都建立在更高的利率和房地产价格上，银行业绩表现应能维持正面。

吴琇琼认为，银行业到明年上半年都能从高利率中受惠，不过，利率要是在下半年下调，便对房地产投资信托基金有利。