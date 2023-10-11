利率料趋稳推动新元债券 第三季发行高于前两季

今年来新元债券的发行额依然比去年低了21.5%，为167亿元。发行额同比偏低，是因为新元债券面对了利率吸引人的银行存款和日趋流行的私募信贷竞争。

市场预期利率即将稳定下来，推动今年第三季新元债券市场有所复苏。第三季共有78亿元的新元企业债发行，比第一季和第二季都来得高。

但和去年同期相比，第三季的发行额仍然低了18.9%。

华侨银行固定收益研究分析师黄文杰接受《联合早报》访问时说，新元债券市场第三季的发行比前两季取得进步，是因为市场预期利率稳定下来，加上这一季度金融机构和保险公司发行了几项金额高的债券，新加坡政府也在8月发行了28亿元的绿色债券。

今年金融机构是最大的发行领域，黄文杰说，利率上扬让金融机构获益，比起其他领域的公司来说，他们更有能力和意愿在高利率环境下发行债券。

不过，今年来新元债券的发行额依然比去年低了21.5%，为167亿元。

新元债券面对银行存款与私募信贷竞争

发行额同比偏低，黄文杰说：“这是因为新元债券面对了利率吸引人的银行存款，以及日趋流行的私募信贷竞争。”

目前本地市面上银行一年期定存利率在3.6%左右，最近随着短期政府债券收益率上升，银行利率有调高的趋势。六个月和一年期国库券（T-bill）收益率目前分别在3.9%和3.8%左右，10年新加坡政府债券（SGS）收益率则在3.4%以上。

Bondsupermart债券研究部分析员黄田昭则提醒说，新元债券市场整体相对小，数据可能会受到政府和政府机构发债的影响，例如看今年来的数据，和去年同期的差别主要是来自政府和政府机构的债券发行。

黄文杰观察到，第三季发行债券的票息率相对前两季更高，但票息率受到利率、债券存续期（duration），以及发行规模的影响。

以法国农业信贷银行（Crédit Agricole）和汇丰控股今年发行的几批债券为例，信贷息差都在公允值交易，这意味发行的时机并不如发行机构本身的信用情况重要。

黄田昭说：“和去年相比，今年第三季发行的债券票息率普遍较高，发行机构需要提供更高的收益率来吸引投资者。”

投资者对企业债劵需求放缓

在全球加息的环境中，政府债券收益率纷纷攀升，新加坡政府债券今年来的收益率继续攀升，导致投资者对新元企业债券的需求放缓。

不过黄文杰指出，相对于亚洲发行的美元债券，新元债券的表现更好，以及新元债券本身供应不多，仍然有投资需求。

华侨银行数据显示，新元债券从去年11月的低点回弹，截至今年10月2日，新元企业债券今年来与同比都上扬4%。

黄田昭观察到，投资者继续寻求较高收益率债券，银行债券吸引了不少需求。

展望第四季，黄文杰认为，周末以巴局势的升级，以及上周更强劲的美国就业数据，让债券市场蒙上阴影。这些近期的发展可能不利于基本面的展望，例如经济增长放缓和高通胀持续，进一步促使高利率保持更长时间，从而导致债券发行活动保持低迷。