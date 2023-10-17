本地消费者预测未来一年通胀缓解至4.5%

本地消费者认为发达经济体抑制物价上涨的措施似乎奏效，未来一年的通货膨胀情况料会改善。

星展集团与新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所（SKBI）在星期二（10月17日）联合发表的新加坡通胀预测指数（SInDEx）报告显示，今年9月消费者对未来一年的整体通胀率预测从6月时的4.9%下跌至4.5%。

报告说，本地居民对通胀率的预测似乎已经触顶并开始下降。虽然一些发达经济体的物价仍然很高，但各经济体经互相协调后推出的应对措施，加上大型新兴经济体如中国的经济展望下滑，似乎已成功抑制通胀。

尽管如此，今年第三季的通胀预测仍然高于报告推出以来的3.3%平均值。这项调查报告是在2011年第三季首次推出的。

若不包括住宿和私人交通，本地居民对未来一年核心通胀率的预测从6月的4.8%下跌至9月的4.6%。

这个指数反映本地家庭对未来一年通胀率的预测，共有500名新加坡人和在本地居住至少一年的外籍人士，参与这个每三个月进行一次的调查。

新加坡金融管理局日前预测， 我国今年的整体通胀率中位数为4.7%，核心通胀率中位数为4.1%；明年则分别为3.1%和2.8%。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说：“通胀预期似乎有所放缓，但新加坡的物价水平和价格变化仍然高企。我们预测，租金通胀和一些商品的价格会在数月内继续缓解，但必须留意燃料价格、水电费和走强的美元。在这个情况下，尽管需求前景暗淡，我们认为金管局的货币政策会偏向于抑制通胀，直到2024年。”

报告还说，新加坡消费者对整体通胀情况的前景有不同看法。这次有大约49.5%的受访者认为通胀率会下跌，低于6月时的51%。他们认为通胀情况会改善，因为利率上涨。

这次预测通胀会上涨的人占44%，略高于6月份的43%。

消费者对接下来一年经济增长较悲观

报告指出，新加坡消费者对我国接下来一年经济增长的看法较为悲观，原因包括地缘政治关系紧张、金融市场起伏不定、主要经济体持续收紧货币政策、就业市场紧缩和生活成本上升。

以哈爆发军事冲突可能影响原油供应，进而推高全球物价。

主导调查的新大金融助理教授奥若宾都高仕（Aurobindo Ghosh）接受《联合早报》访问时说：“新加坡的供应链与军事冲突地区的关联不大，但如果爆发战争，包括还在持续的俄乌战争，就会增加经济前景的不确定性，可能引起消费者的担忧，影响他们对物价和经济增长的预期。”

他认为，若本地油价在军事冲突期间和之后上涨，可能对物价和消费情绪造成短期冲击。

更多本地居民对接下来的薪金增长情况感到乐观，只有约10.5%的受访者认为接下来12个月会减薪超过5%，少于6月的11.2%受访者。认为会加薪的受访者预测，加薪幅度中位数为1%至5%，与6月的调查结果相同。