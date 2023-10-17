亚细安最具价值前十品牌 我国占四席

新加坡企业的品牌价值继续提升，并领跑亚细安区域。根据“2023亚细安300强品牌”报告，在300强品牌中，新加坡品牌对总品牌价值的贡献最高，达23%，超出预期。马来西亚和印度尼西亚紧随其后，分别是19%和18%。

有53个新加坡品牌进入300强榜单，在最具价值的前十个品牌中，新加坡品牌占据四席，分别是排行第二的星展集团（DBS）、第五的大华银行（UOB）、第六的华侨银行（OCBC Bank）和第八的新电信（Singtel）。第一名由马来西亚国家石油公司（PETRONAS）摘得。

这份报告由品牌估值咨询公司Brand Finance在星期二（10月17日）发布，报告中的“品牌价值”是指品牌所有者，在开放市场上授权使用品牌所能获得的净经济利益。报告指出，2023年亚细安300强品牌的总价值为2450亿美元（约3354亿新元），银行、电信、石油和天然气这三个行业占据其中一半以上。

由于利率上调、净利差扩大和经济增长，亚细安各国金融服务行业的价值持续增长。300个最具价值品牌中，银行业占品牌总价值的31%。在前十个最具价值品牌中，银行占了一半，以新加坡三大银行为首，另外两家分别是印尼人民银行（BRI）和马来亚银行（Maybank）。

300强榜单中，电信业贡献了整体品牌价值的16%，越南军用电子电信（Viettel）、新电信（Singtel）、印尼电信公司（Telkom Indonesia）跻身前十名。

石油和天然气占整体品牌价值的11%，主要由马来西亚、泰国和印度尼西亚的国家石油公司推动。马来西亚国家石油公司是整个亚细安最具价值品牌，品牌价值为127亿美元，该公司贡献了马来西亚国内生产总值的约20%。

亚细安多数航空公司品牌价值上升 新航排第一

大多数亚细安航空公司今年的品牌价值都上升。Brand Finance亚太区董事经理黑格（Alex Haigh）说：“航空公司品牌在今年表现出令人印象深刻的增长，疫情后边境限制的放宽及2022年签署的亚细安—欧盟全面航空运输协定（2022 ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement），给航空品牌带来了新的商机。”

新航（SIA）在航空品牌中排名第一，品牌价值增长了8%，达到22亿美元。第二和第三名分别是亚航（AirAsia）和泰国航空（Thai Airways），品牌价值分别为13亿美元和10亿美元。

报告还显示，新加坡零售品牌欧佳时（The Hour Glass）是今年亚细安增长最快的品牌，品牌价值飙升81%至1亿4843万美元，在榜单中排名第255位。报告认为，这一方面是由于消费者对高品质机械表的兴趣上升，另一方面，疫情限制了人们的旅行，使他们把更多的钱花在其他消费项目上。