吉宝太恒美国REIT第三季可派发收入跌10.7％

吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）第三季可派发收入同比下跌10.7％至1310万美元（1790万新元），主要因为融资成本随着利率上扬而增加。

吉宝太恒美国房地产信托在星期三（10月18日）闭市后发布的季度业务报告显示，第三季总收入同比增加3.3％至3840万美元，净房地产收入同比增加3.7％至2210万美元。

不包括非现金租金和租赁奖励等，经调整后的净房地产收入同比增5.0％至2270万美元。

信托表示，财务情况稳定，谨慎的资本管理提供信托更大的财务灵活性。信托总负债率为39.1％，至2024年第四季之前都没有长期再融资需求，在9月底时信托的现金与未使用的贷款设施总计1亿零620万美元。

信托76.0％的非流动贷款（长期贷款），已通过浮动利率转固定利率掉期进行对冲。按其余24％面对浮动利率的贷款计算，有抵押隔夜融资利率（SOFR）如果上扬50个基点，信托全年的每单位派息将减少0.072美分。

今年首九个月，信托的可派发收入同比下跌15.2％至3920万美元，经调整后的可派发收入同比则跌12.0％至3920万美元。信托首九个月的总收入同比增加2.7％至1亿1430万美元，净房地产收入增加2.6％至6590万美元，经调整后净房地产收入增加2.6％至6680万美元。

信托投资组合的承诺租用率达91.4％，按净可出租楼面计算，加权平均租赁期（WALE）为3.6年。首九个月租金调升率为负0.6％，若不包括客户Spectrum在Maitland Promenade I & II的更新与扩充租约，租金调升率是正数3.9％。第三季的租金调升率是3.8％。

吉宝太恒美国房地产信托星期三股价涨2.50％，收报0.205美元。